Caos y rescate tras un fuerte choque en Luján

Impactante choque en Acceso Sur

Un fuerte choque entre un colectivo y un camión generó momentos de tensión este jueves por la tarde en el Acceso Sur, a la altura de calle Bulnes, en Carrodilla en la provincia de Menoza. El impacto dejó varios pasajeros heridos y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate y asistencia en una de las zonas más transitadas de Luján de Cuyo.

Un impacto que paralizó el tránsito

El siniestro ocurrió cerca de las 17.30 horas en el carril con dirección hacia el Norte. Según la información policial, un colectivo Mercedes Benz de la línea 194 impactó desde atrás a un camión Iveco perteneciente a una empresa de construcción que trasladaba productos mineros. Las causas del choque todavía son materia de investigación y quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

El llamado de alerta ingresó a la línea de emergencias 911 y movilizó rápidamente a efectivos policiales, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y dotaciones de Bomberos de Luján de Cuyo. Cuando el personal llegó al lugar encontró una escena compleja, con pasajeros lesionados, vehículos detenidos y un importante congestionamiento vehicular en plena hora pico.

El chofer del colectivo quedó atrapado

Uno de los momentos más delicados del operativo fue el rescate del conductor del colectivo, identificado con las iniciales C. G., de 34 años. Tras el impacto, el hombre quedó atrapado entre el volante y el asiento del micro. Los bomberos trabajaron durante varios minutos para liberarlo sin agravar sus heridas, mientras los médicos del SEC lo estabilizaban en el lugar.

Impactante choque en Acceso Sur:

Las primeras informaciones indicaron que dos personas sufrieron heridas de gravedad, mientras que otras cuatro presentaron lesiones de distinta consideración. Además, varios pasajeros fueron asistidos por dolores cervicales y golpes provocados por el fuerte movimiento del colectivo al momento de la colisión. Algunos debieron recibir atención médica dentro de las ambulancias estacionadas sobre la calzada.

El conductor del camión, identificado como D. A., de 44 años, también fue entrevistado por el personal policial para reconstruir la mecánica del accidente. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre posibles frenadas bruscas, fallas mecánicas o maniobras previas al impacto.

Daños severos y escenas de tensión

Las imágenes posteriores al choque mostraron la magnitud de la colisión. La parte frontal del colectivo quedó completamente destruida. El parabrisas estalló y varios sectores de la carrocería resultaron deformados por la fuerza del impacto contra la parte trasera del camión.

Muchos pasajeros permanecieron en estado de shock durante varios minutos. Algunos descendieron por sus propios medios y otros necesitaron ayuda de rescatistas y policías. Testigos que circulaban por la zona relataron que el ruido del impacto se escuchó a varios metros y que el tránsito quedó detenido casi de inmediato.

Mientras avanzaban las tareas de rescate, los efectivos montaron un operativo de prevención para evitar nuevos accidentes en medio del intenso flujo vehicular. Varias filas de vehículos quedaron prácticamente inmovilizadas sobre el Acceso Sur y las demoras se extendieron durante gran parte de la tarde.

Operativo de emergencia en plena hora pico

El despliegue incluyó ambulancias, móviles policiales y unidades de bomberos. Parte del trabajo se concentró en asistir a los pasajeros lesionados y ordenar el tránsito, ya que muchos automovilistas intentaban desviarse por calles internas para evitar la congestión.

Personal de Policía Científica también llegó al lugar para realizar peritajes y levantar pruebas que permitan establecer cómo ocurrió el choque. Entre los elementos que serán analizados se encuentran las marcas de frenado sobre el asfalto, la posición final de los vehículos y posibles registros de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

La circulación estuvo reducida durante varias horas y se pidió a los conductores evitar el sector mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales y el retiro de las unidades involucradas. El operativo generó largas demoras tanto para quienes se dirigían hacia la Ciudad de Mendoza como para quienes circulaban desde el sur provincial.

La investigación sigue en marcha

Las autoridades confirmaron que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo. Los investigadores intentarán determinar qué provocó el choque y si existieron factores externos que hayan influido en la colisión.

Mientras tanto, el episodio volvió a poner en foco los riesgos de circulación sobre el Acceso Sur, especialmente en horarios de alta circulación. La combinación de tránsito intenso, vehículos de gran porte y largas filas de automóviles suele generar situaciones complejas en uno de los corredores más utilizados del Gran Mendoza.

Durante la noche continuaban las tareas para normalizar completamente el tránsito y obtener información precisa sobre el estado de salud de todos los heridos. La investigación seguirá en las próximas horas con declaraciones, peritajes y análisis técnicos sobre ambos vehículos.