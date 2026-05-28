San Juan: alertan por riesgos del monóxido en invierno

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan lanzó una campaña de prevención para alertar sobre los riesgos del monóxido de carbono durante el invierno. La iniciativa busca concientizar a las familias sobre los peligros de la mala combustión en los hogares y reforzar medidas de cuidado ante el uso intensivo de sistemas de calefacción.

Un peligro silencioso dentro del hogar

Con la llegada de las bajas temperaturas, aumenta el uso de estufas, calefactores, braseros y hornallas para calefaccionar ambientes. En ese contexto, desde el organismo provincial recordaron que el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, imposible de detectar a simple vista ya que no tiene olor, color ni sabor.

El gas se genera por combustiones deficientes de artefactos que funcionan con gas, leña, carbón, kerosén o combustibles similares. También puede producirse por el uso de hornos y hornallas para calefaccionar espacios cerrados o por la falta de ventilación adecuada en los ambientes.

Las autoridades remarcaron que la acumulación de monóxido de carbono puede provocar graves consecuencias para la salud e incluso resultar mortal si no se detecta a tiempo.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

Desde la Secretaría indicaron que algunos de los síntomas más comunes de intoxicación son dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia, debilidad, sensación de desmayo y dificultad para respirar.

Ante cualquiera de estas señales, recomiendan salir inmediatamente al aire libre, ventilar los ambientes y acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

Además, señalaron la importancia de prestar atención al color de la llama de hornallas y calefactores. Una llama azul indica una combustión correcta, mientras que los tonos amarillos o anaranjados pueden ser señal de mal funcionamiento.

Recomendaciones para evitar accidentes

Entre las principales medidas preventivas, las autoridades aconsejan ventilar todos los ambientes de la vivienda diariamente, aunque haga frío, y mantener despejadas las rejillas y conductos de ventilación.

También recomendaron no dejar braseros ni estufas encendidos durante la noche y evitar utilizar el horno como sistema de calefacción. Otro punto clave es realizar controles periódicos de los artefactos con un gasista matriculado para verificar que funcionen correctamente.

La Secretaría de Seguridad recordó además que no se deben instalar calefactores en baños o dormitorios sin ventilación y pidió no cerrar completamente los ambientes durante el invierno.

Desde el organismo insistieron en que la prevención y el uso responsable de los sistemas de calefacción son fundamentales para evitar accidentes domésticos. “Cuidarse del monóxido de carbono salva vidas”, remarcaron desde el área provincial.