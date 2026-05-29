Expo Educativa Mendoza 2026: la feria para elegir carrera

Expo Educativa Mza 3

La Expo Educativa Mendoza 2026 se realizará los días 25 y 26 de junio en las Naves UNCUYO, Creativa y Cultural de Ciudad. El evento reunirá universidades, institutos y espacios de formación de toda la provincia. Habrá talleres vocacionales, actividades recreativas y tecnológicas, propuestas solidarias y orientación para quienes buscan definir su futuro académico y laboral.

Una feria pensada para decidir el futuro

La exposición abrirá sus puertas de 9 a 18 con entrada libre y gratuita. Estará destinada principalmente a estudiantes de nivel secundario, aunque también podrán participar jóvenes y adultos interesados en comenzar o retomar estudios superiores. Las instituciones educativas presentarán sus carreras, tecnicaturas y oficios a través de “islas 360º”, ubicadas en el sector de La Báscula.

En esta edición, la orientación vocacional tendrá un papel central. La propuesta busca ayudar a quienes todavía tienen dudas sobre qué estudiar o qué camino seguir. Para eso habrá talleres específicos, espacios de consulta y actividades vinculadas a la vida universitaria. Además, los asistentes podrán participar de experiencias recreativas, juegos interactivos y propuestas tecnológicas pensadas para acercar el mundo académico de una manera dinámica.

Universidades, talleres y actividades

Participarán universidades públicas y privadas, junto a institutos de educación superior de Mendoza. Entre ellas estarán la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Mendoza, la Universidad del Aconcagua, la Universidad Champagnat y la Universidad Juan Agustín Maza, entre otras instituciones provinciales.

La Expo también incluirá un patio de comidas y espacios especiales destinados a la salud, el ambiente y la solidaridad. Uno de ellos será el Punto Solidario, donde se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con el Banco de Alimentos de Mendoza. También volverá “Libro Libre”, una iniciativa de intercambio de libros que busca fomentar la lectura y el acceso compartido al conocimiento.

A su vez, habrá un Punto Verde destinado a la recolección de pilas y baterías en desuso. Estos residuos serán tratados posteriormente por el Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCUYO. La organización destacó que la feria continuará impulsando el concepto de “evento cero papel”, promoviendo acciones vinculadas al reciclaje y la conciencia ambiental.

La experiencia también será virtual

Además de la propuesta presencial, la Expo Educativa contará con una plataforma online disponible en expoeducativa.mendoza.edu.ar. Allí los usuarios podrán consultar la oferta académica organizada por áreas de estudio, como salud, ciencias sociales, tecnología, arte, economía y ciencias naturales.

El sitio permitirá aplicar filtros según duración de las carreras, modalidad e instituciones públicas o privadas. También habrá una sección dedicada a orientación vocacional para quienes necesiten acompañamiento en la elección de estudios. De esta manera, la Expo busca ampliar el acceso a la información y llegar a estudiantes de distintos puntos de Mendoza y la región.

Con una propuesta cada vez más amplia, la Expo Educativa Mendoza se consolida como uno de los encuentros académicos más importantes del oeste argentino y una herramienta clave para quienes comienzan a proyectar su futuro profesional.