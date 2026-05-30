Agenda Imperial para vivir un fin de semana en el teatro

Cine Teatro Imperial - Maipú

El Cine Teatro Imperial presenta un fin de semana con una variada grilla de espectáculos que abarca música para las infancias, teatro, cine y documentales, con propuestas pensadas para toda la familia.

Música para toda la familia

Canticuenticos, el reconocido grupo argentino de música para las infancias y familias, llegará el sábado 30 de mayo con sus canciones más queridas y su nuevo material. Con más de 17 años de trayectoria, el grupo ha recorrido América Latina y España realizando más de 2.000 shows con una propuesta original que combina diversión con emociones profundas, convocando a toda la familia para cantar, jugar y bailar a través de la música en vivo, el humor, la poesía y la emoción. Será doble función: a las 15:00 y a las 17:30 horas.

Esa misma noche, a las 21:30 horas, subirá al escenario Luna Candelaria y su banda, una propuesta artística pensada para emocionar, divertir y compartir en familia. Con una puesta en escena especial, recorrerán distintos estilos musicales que van desde la cumbia y el cuarteto hasta momentos melódicos y acústicos. La banda, que viene creciendo a paso firme en la escena provincial y nacional, llega por primera vez al Teatro Imperial con un espectáculo propio.

Cine: documental y gran estreno

Los amantes del rock podrán disfrutar de "Nuestros días en nuestras memorias: una película sobre Estelares", un documental que recorre la escena musical de los años 90 y la evolución artística de la banda de rock Estelares el día domingo 31 a las 21:30 hs. Con archivo inédito y entrevistas, propone un retrato íntimo atravesado por baladas y poemas de amor y melancolía. Valor de entrada: $2.800.

Además, llega a la pantalla grande "The Mandalorian and Grogu". En esta entrega, el cruel Imperio ha caído pero los señores de la guerra imperial siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu. Función: viernes 29 a las 15:30 y domingo 31 a las 19:00 horas. Valor de entrada: $6.000.

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