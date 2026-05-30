Valija con doble fondo: hallan más de 2 kilos

El perro Eko detectó cocaína oculta y frustró un traslado

Un operativo de Gendarmería Nacional Argentina permitió descubrir más de dos kilos de cocaína ocultos en una valija con doble fondo que era transportada en un colectivo de larga distancia. El hallazgo ocurrió durante un control de rutina en el sur mendocino y terminó con el secuestro de la droga y la detención de una mujer que viajaba junto a un menor de edad.

Un control que terminó con un hallazgo clave

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección San Rafael, dependiente del Escuadrón 29 Malargüe. Los uniformados llevaban adelante controles vehiculares sobre una ruta de la provincia cuando detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que cubría el trayecto entre la ciudad de Mendoza y San Carlos de Bariloche, en Río Negro.

Como ocurre habitualmente en este tipo de operativos, los gendarmes verificaron la documentación correspondiente y avanzaron con la inspección de los equipajes transportados en la bodega del colectivo. Para esa tarea contaron con el apoyo de un binomio cinotécnico especializado en la detección de sustancias prohibidas.

El perro Eko detectó cocaína oculta y frustró un traslado

Durante la revisión, el perro antinarcóticos llamado “Eko” mostró una reacción considerada compatible con la posible presencia de estupefacientes. El animal marcó de manera insistente una valija de color lila que se encontraba entre el resto de los equipajes de los pasajeros.

Ante esa situación, los efectivos profundizaron la inspección y localizaron a la propietaria del equipaje para continuar con las actuaciones previstas por los protocolos vigentes. La intervención judicial permitió avanzar con una revisión más detallada del contenido de la valija.

La sorpresa estaba en un doble fondo

Según la información oficial, la mujer manifestó desconocer la existencia de elementos ilegales dentro del equipaje. De acuerdo con su declaración inicial, la valija le habría sido entregada previamente en la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Con la autorización correspondiente del magistrado interviniente, los gendarmes procedieron a abrir el equipaje y realizar una inspección exhaustiva. Fue entonces cuando detectaron una estructura modificada en la parte interna de la valija.

Los uniformados descubrieron un doble fondo especialmente acondicionado para ocultar objetos. Dentro de ese compartimiento encontraron 184 cápsulas que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco, distribuida en pequeños envoltorios preparados para su transporte.

El hallazgo motivó la intervención inmediata del personal de Criminalística y Estudios Forenses, que realizó las pruebas técnicas necesarias para determinar la naturaleza de la sustancia encontrada. Las tareas se desarrollaron en presencia de testigos y bajo supervisión judicial.

Confirmaron que se trataba de cocaína

Los especialistas llevaron adelante el denominado Narcotest, una prueba de orientación de campo utilizada para identificar rápidamente sustancias prohibidas. El resultado fue positivo para cocaína.

Posteriormente se efectuó el pesaje de la droga secuestrada. El informe determinó que el cargamento alcanzó un peso total de 2 kilos con 168 gramos. La cantidad detectada llamó la atención de los investigadores debido al método utilizado para ocultarla y trasladarla.

Las cápsulas estaban distribuidas de manera uniforme dentro del compartimiento oculto. Los investigadores ahora intentarán determinar el origen de la droga y cuál era su destino final. También buscarán establecer si existían otras personas involucradas en la maniobra detectada durante el operativo.

Este tipo de procedimientos forma parte de los controles preventivos que las fuerzas de seguridad realizan de manera periódica en rutas nacionales y provinciales. El objetivo es detectar posibles delitos vinculados al narcotráfico y evitar el traslado de sustancias ilegales entre distintas jurisdicciones.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Una vez confirmada la presencia de cocaína, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal. Desde ese organismo se dispuso el secuestro de la totalidad de la sustancia hallada y el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.

Además, las autoridades ordenaron la detención de la mujer involucrada mientras continúa la investigación. Los próximos pasos estarán orientados a determinar con precisión las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de otras personas vinculadas al transporte de la droga.

Los investigadores también analizarán diferentes elementos de interés para la causa, entre ellos comunicaciones, registros de viaje y otros indicios que puedan aportar información sobre el recorrido realizado por el equipaje antes de llegar al colectivo.

Un menor quedó bajo asistencia especializada

Durante el procedimiento se constató que la mujer viajaba acompañada por un menor de edad. Debido a esa situación, las autoridades activaron los protocolos de protección previstos para estos casos.

Por ese motivo se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario de la provincia, organismo encargado de asistir y resguardar los derechos de niños y adolescentes cuando quedan involucrados indirectamente en actuaciones judiciales.

Mientras avanza la investigación, el caso continúa bajo análisis de la Justicia Federal. El operativo realizado por Gendarmería permitió detectar una importante cantidad de cocaína que era transportada de manera oculta en un servicio de pasajeros de larga distancia. La actuación coordinada entre los efectivos, el personal especializado y el perro antinarcóticos “Eko” resultó determinante para descubrir la droga y evitar que el cargamento continuara su recorrido hacia destino.