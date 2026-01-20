Golpe al narcotráfico en San Juan: hallan cocaína

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron más de 63 kilogramos de cocaína en el departamento de Rawson, San Juan, tras descubrir un cargamento oculto entre bananas. El operativo comenzó en una feria local y continuó con allanamientos domiciliarios autorizados por la justicia federal. Hay un joven detenido y se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación.

El hallazgo inicial en la feria de Rawson



Les cuento cómo empezó todo este gran despliegue que nos sorprendió a todos el pasado sábado por la mañana. Imaginen una feria típica del Departamento de Rawson, con el ruido propio de la carga y descarga, el aroma a frutas frescas y el trajín constante de los trabajadores. Entre todos esos vehículos, un camión cargado con bananas a granel llamó la atención de los efectivos del Escuadrón 66 "San Juan". Tras recibir una alerta sobre movimientos sospechosos, los gendarmes se acercaron al estacionamiento para realizar una inspección de rutina. Lo que parecía ser un simple transporte de frutas tropicales escondía algo mucho más oscuro en su interior. Al revisar los rincones del acoplado, entre los cajones amarillos, empezaron a aparecer unos paquetes rectangulares muy bien envueltos. Eran 16 "ladrillos" de cocaína. Pero la sorpresa no terminó ahí, porque en el mismo lugar detectaron a una persona que intentaba pasar desapercibida con una mochila. Al pedirle que mostrara el contenido, encontraron otros 12 paquetes similares. Fue el primer golpe de una jornada que recién comenzaba para las fuerzas de seguridad.

Una investigación que se extendió a los domicilios

A partir de ese momento, la tranquilidad de la feria se transformó en un centro de operaciones judiciales de alta complejidad. Los investigadores sabían que este hallazgo era solo la punta del iceberg y que debían actuar rápido para desbaratar toda la red de distribución. Con la información obtenida en el lugar y bajo la coordinación precisa de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, se solicitó de inmediato la autorización al Juzgado de Garantías Federal para avanzar sobre otros domicilios vinculados. Fue así como se ordenaron una serie de allanamientos que permitieron profundizar la búsqueda y rastrear el origen de la mercadería. En una de las viviendas registradas, el personal de Gendarmería logró dar con un segundo cargamento que estaba cuidadosamente oculto para evitar ser detectado en inspecciones oculares simples. En esta nueva etapa del procedimiento, se encontraron otros 33 paquetes rectangulares, sumando más de 34 kilos de droga a la cuenta inicial del operativo. La rapidez con la que se movieron los agentes fue clave para evitar que el resto de la mercadería ilegal fuera trasladada de lugar, asegurando así un resultado histórico para la seguridad de nuestra provincia.



Detalles legales y el pesaje final de la droga



Si hablamos de números y cuestiones legales, este operativo deja cifras que realmente impactan por su volumen y el daño que se evitó. En total, se decomisaron 63 kilos con 121 gramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad que no se ve todos los días en nuestra región. La causa está siendo llevada adelante por el Dr. Francisco Maldonado y la Auxiliar Fiscal Dra. Virginia Rodríguez, quienes están trabajando arduamente para armar el rompecabezas de este caso. Por el momento, hay un ciudadano de 27 años de edad que ha quedado detenido y a disposición de la justicia de manera inmediata. Se lo investiga por presunta infracción a la Ley 23.737, que es la norma que regula todo lo relacionado con el tráfico de estupefacientes en nuestro país. Además de la droga, se secuestraron otros elementos de interés, como teléfonos y documentación, que podrían dar pistas fundamentales sobre el origen y el destino final de semejante cargamento. Es un proceso largo que requiere mucha paciencia y precisión técnica por parte de los peritos que analizan cada prueba recolectada en el terreno.

Un resultado relevante para la seguridad pública



Este decomiso representa un impacto significativo para la provincia de San Juan y para el control de nuestras fronteras internas. Retirar más de 60 kilos de cocaína de la vía pública es una acción concreta que afecta directamente la cadena de distribución local y regional. El hecho de que la sustancia estuviera oculta en un transporte de alimentos resalta la complejidad de los métodos utilizados para intentar evadir los controles de seguridad. Las tareas preventivas en Rawson permitieron detectar una maniobra que involucraba tanto a vehículos de carga pesada como a personas individuales con equipaje de mano. El trabajo de las fuerzas de seguridad continúa ahora en la etapa de análisis de los elementos secuestrados y los cruces de información telefónica. Este resultado es parte de un esfuerzo coordinado entre la justicia federal y los efectivos que patrullan las calles a diario. Mientras la causa avanza en los tribunales, se observa la importancia de mantener controles estrictos en las zonas comerciales y ferias de gran afluencia. Sin duda, este procedimiento marca un precedente en las investigaciones sobre narcotráfico en la zona, dejando un saldo de droga incautada muy superior a los registros habituales para este departamento.