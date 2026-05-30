Cristo Redentor cambia al horario invernal desde el lunes

Atención: desde junio rige el horario de invierno en el paso Cristo Redentor

El Paso Internacional Cristo Redentor comenzará a operar desde este lunes 1 de junio bajo el horario de invierno, una modalidad que se implementa cada año durante la temporada invernal para adecuar el tránsito a las condiciones climáticas propias de la cordillera de los Andes.

La coordinación del corredor bioceánico informó que el cambio de horario regirá para todo tipo de vehículos que circulan entre Argentina y Chile, incluyendo automóviles particulares, colectivos de turismo, servicios de larga distancia y transporte internacional de cargas.

Como parte de la transición al nuevo esquema operativo, este domingo se realizará una suspensión programada del tránsito en ambos países. En territorio argentino, el corte vehicular se efectuará a partir de las 19:00 en la localidad de Uspallata, mientras que en Chile la interrupción comenzará a las 18:00 en Guardia Vieja. Los procedimientos estarán a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y Carabineros de Chile.

Posteriormente, desde las 22:00 horas de este domingo quedará suspendido el tránsito internacional por el corredor, mientras que el cierre de los complejos aduaneros de ambos países se concretará a las 00:00 horas. Estas medidas tienen como objetivo permitir la reorganización operativa necesaria para el inicio del horario invernal que comenzará a aplicarse desde la mañana del lunes.

De acuerdo con lo informado por las autoridades fronterizas, el nuevo cronograma establecerá que el Paso Cristo Redentor permanecerá habilitado diariamente entre las 9:00 y las 21:00 horas de Argentina, mientras que en Chile funcionará entre las 8:00 y las 20:00 horas, respetando la diferencia horaria existente entre ambos países.

Este régimen especial se mantendrá durante toda la temporada invernal, tal como ocurre cada año, y responde a cuestiones de seguridad vinculadas a las bajas temperaturas, la disminución de horas de luz natural y la posibilidad de nevadas, hielo sobre la calzada y otras contingencias meteorológicas frecuentes en la alta montaña.

El corredor Cristo Redentor constituye el principal paso terrestre entre Argentina y Chile y uno de los más importantes de Sudamérica para el intercambio comercial y turístico. Miles de vehículos lo utilizan diariamente para cruzar la cordillera, especialmente durante los períodos de mayor movimiento de cargas y de actividad turística.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y tener en cuenta los nuevos horarios de habilitación para evitar inconvenientes. También recuerdan la importancia de consultar el estado del paso antes de emprender el viaje, ya que durante el invierno las condiciones climáticas pueden generar restricciones temporales o cierres preventivos por razones de seguridad.

Atención: desde junio rige el horario de invierno en el paso

En el caso del transporte de cargas, el horario invernal también será de cumplimiento obligatorio para camiones y vehículos afectados al comercio internacional. Las empresas transportistas deberán ajustar sus cronogramas de circulación a las nuevas franjas horarias establecidas para el cruce fronterizo.

Asimismo, los servicios de colectivos internacionales, de turismo y de larga distancia deberán adecuar sus horarios de salida y llegada considerando las limitaciones operativas vigentes durante la temporada de invierno.

Desde los organismos de control fronterizo destacaron que la aplicación de este esquema busca garantizar una circulación más segura a través de la cordillera, minimizando los riesgos derivados de las condiciones climáticas extremas que suelen registrarse en esta época del año.

Atención: desde junio rige el horario de invierno en el paso

La implementación del horario invernal es una medida habitual y coordinada entre las autoridades argentinas y chilenas, quienes trabajan conjuntamente para mantener la operatividad del corredor internacional y brindar seguridad a los miles de usuarios que utilizan este paso fronterizo.

De esta manera, a partir del lunes 1 de junio y durante toda la temporada invernal, el Sistema Integrado Cristo Redentor funcionará diariamente entre las 9:00 y las 21:00 horas de Argentina y entre las 8:00 y las 20:00 horas de Chile para todo tipo de vehículos, manteniendo el esquema que históricamente se aplica durante los meses de invierno en la cordillera.

Esta versión está estructurada con formato de noticia, contexto operativo, impacto para los usuarios y antecedentes sobre la aplicación anual del horario invernal.