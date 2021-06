Por la Superliga de básquet San Martín derrotó como visitante a Anzorena

La gran figura del equipo albirrojo fue Latraius Mosley, jugador que esta dispuntando sus últimos partidos con el Chacarero antes de vestir la camiseta de Atenas de Córdoba en Liga Nacional.

Las chicas de U17 de la Municipalidad de Luján participarán del Torneo Federal.

El Básquet Femenino de Luján, desde hace años, se ha posicionado entre los principales equipos de la provincia y luego de levantar varios trofeos van por un desafío nuevo: el Torneo Federal.

El torneo inició el viernes 14 de mayo, aunque la presentación del Granate en el Grupo Centro fue este 25 de junio en La Rioja.

El equipo

Maza, Luna; Zavala, Florencia; Caruso, Oriana; Satler, Oriana; Oro, Dana; Varas, Lola; Mut Belén; Yunes, juliana; Orzo, Candela; Guiretti, Rocío; Úbeda, Manuela; Culaciati, Lucero; Muñoz Guadalupe; Zalazar Valentina; Alvarado Victoria; Robert Josefina; García Malen.

Cuerpo tècnico

Entrenador: Maza, Gustavo

Asistente: Sánchez, Julieta

Preparador Físico: Asumma, Enzo

Cronograma

Viernes 25 de junio – 20 horas: Independiente de La Rioja vs. Municipalidad Luján de Cuyo

Sábado 26 de junio – 20 horas: Banco Rioja vs. Municipalidad Luján de Cuyo

Domingo 27 de junio – a confirmar: Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Red Star BasketBall Club de Catamarca

Torneo Federal

En la fase regular, los 25 equipos participantes se dividen en 6 zonas, en modalidad de todos contra todos en encuentros de ida y vuelta. En aquellos grupos que la logística geográfica lo permita, los encuentros respetarán las localías, mientras que en el resto de las zonas se jugará por cuadrangulares o pentagonales, según corresponda; los mismos se realizarán cada 15 días.

Los equipos que formen parte de una zona con cuatro integrantes acumularán seis juegos, cruzándose dos veces con cada rival, mientras que aquellos que estén en una zona de cinco disputarán ocho juegos.

Zona Metro 1 (4 equipos): Deportivo Berazategui (campeón de la Liga Femenina, foto), Lanús, Wilde Sporting y Peñarol de Mar del Plata.

Zona Metro 2 (4): Unión Florida, Obras Sanitarias, Centro Galicia y Asociación Española de San Vicente.

Zona Centro (4): Red Star BasketBall Club de Catamarca, Luján de Cuyo, Independiente de La Rioja y Club Banco Rioja.

Zona NEA (4): Asociación Atlética Quimsa, Club Hércules de Charata, San Cayetano de Tucumán y San Lorenzo de Tostado.

Zona Litoral (5): Club Atlético Talleres de Entre Ríos, Club Regatas de San Nicolás, Talleres RPB, Club Deportivo Social Santa Rosa y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

Zona Sur (4): Centenario, Club de Pesca y Náutica del Biguá, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia e Independiente de Neuquén.

Se clasificarán a la segunda fase los dos primeros equipos de cada zona, donde se reagruparan en grupos de cuatro respetando el siguiente formato: Metro1-Sur, Metro2-Litoral, Nea-Centro. En esta primera fase de playoffs se jugarán tres cuadrangulares con la modalidad todos contra todos, los dos mejores equipos de cada uno avanzarán a las semifinales, instancia en la que se enfrentarán en dos triangulares que definirán a los finalistas del torneo. La definición será a partido único buscando al gran campeón del Torneo Federal Femenino 2021.

Pasarán a semifinales los primeros dos de cada cuadrangular, un total de seis equipos que se dividirán en dos grupos de tres para disputar un triangular entre ellos. Los ganadores de los triangulares serán los finalistas del torneo. Se especula que, si todo transcurre con normalidad en un mundo que plantea desafíos permanentes debido a la pandemia actual, la temporada durará aproximadamente 70 días.

La Municipalidad de Luján será el único equipo de Mendoza que disputará la competencia.