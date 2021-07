Un globo que no remonta, derrota 3 a 1 en Cipolletti

La racha no se corta y menos pudo romperse ante el por ahora uno de los líderes del campeonato, Cipolletti de Rio Negro.

El dueño de casa inauguró el marcador con un remate desde la media luna de Mellado, antes de terminar el primer tiempo Taborda marcó el segundo.

A poco de iniciarse el segundo tiempo descontó el Globito lasherino a través de Lucas Agüero, pero Zárate de tiro libre puso las cosas en su lugar, Cipolletti 3- Huracán Las Heras 1

En la próxima fecha y buscando el triunfo que sigue negándosele Huracán recibirá a Circulo Deportivo Nicanor Otamendi.

Los otros cuyanos:



Ferro Carril Oeste de General Pico 1- Juventud Unida de San Luis 0

Ciudad Bolivar 4- Sportivo Desamparados 0

Peñarol 0- Olimpo de Bahía Blanca 3

Estudiantes de San Luis 1- Deportivo Madryn 1

Posiciones:

Cipolletti, Madryn y Olimpo 26, Independiente de Chivilcoy 23, Desamparados 22, Juventud Unida 21, Sansinena 18, Villa Mitre y Ferro de General Pico 17, Peñarol y Sol de Mayo 16, Ciudad Bolivar 15, Huracán Las Heras y Camioneros 12, Circulo Deportivo 10, Estudiantes de San Luis 9.

La próxima de los otros cuyanos:

Peñarol vs Ciudad Bolívar/ Sansinena vs Desamparados/ Juventud Unida vs Villa Mitre/ Olimpo vs Estudiantes

Síntesis

Cipolletti de Rio Negro: 3

Facundo Crespo; Matías Carrera, Manuel Berra, Julio Sánchez, Leandro Wagner; Boris Magnago, Lucas Mellado, Brian Meza, Maximiliano López, Cristian Taborda, Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio./ Cambios: Ezequiel Avila x Taborda, Elvis Hernández x López, Franco Amarfil x Magnago, Enzo Romero x Zarate.

Huracán Las Heras: 1

Daniel Moyano; Martín Correa, Adolfo Tallura, Marcos Barrera y Juan Manuel Marital; Agustín Verdugo, Luis Daher, Emiliano García y José Méndez, Javier Peñaloza y Lucas Agüero. DT: Matías Minich./ Cambios: Dian García x Emiliano García, Fernando Núñez x Peñaloza, Mauro Ruggeri x Marital, Cristian Medina x Correa.

Goles: PT: 26; Mellado (C), 45: Taborda (C)./ ST: 1: Agüero (HLH), 5: Zárate (C)

Arbitro: Marcelo Sanz de Mar del Plata/ Expulsado: Sánchez

Árbitro: Marcelo Sanz ( Mar del Plata)./ Estadio Campus 15 de octubre

Fotos: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.