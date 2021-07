Móvil sanitario en la plaza Marcos Burgos funcionará hasta fin de año

Los lunes se brinda servicios de nutrición, miércoles y viernes atienden medicina clínica, martes y jueves se realizan estudios de Papanicolaou (PAP), consejería y entrega de anticoncepción.

La época de pandemia que vivimos generó mucha dificultad para acceder a seguimientos médicos específicos, continuar tratamientos o realizar controles anuales de las diversas especialidades. Por este motivo, la Municipalidad de Las Heras ha dispuesto uno de sus móviles sanitarios para que se ubique de modo fijo en la plaza Marcos Burgos del centro cívico departamental.

Con gran convocatoria, todo el año el mismo móvil médico brindó atención primaria, certificados IMC y de otras patologías para acceder al turno de inscripción para la vacuna contra el Covid-19, además de testeos -que continúan por los barrios en los móviles municipales Más Salud-. Hoy esos servicios se transforman para brindar respuesta a la demanda actual de los vecinos, por ello el móvil que se instaló en San Miguel y Rivadavia atiende de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Los servicios varían por día. Los lunes se ofrece atención con nutricionistas; los miércoles y viernes, clínica de adultos; martes y jueves estudio de Papanicolaou (PAP), consejería y entrega de anticoncepción. Se entregan 10 turnos por jornada.

“Hoy nos adaptamos a las nuevas necesidades, porque es de mucho interés para nuestro intendente (Daniel Orozco) brindar la atención adecuada y tratar de volver a la normalidad y ocuparnos de aquellas cosas que por ahí durante pandemia quedaron un poco desatendidas”, manifestó Paula Robello, subdirectora de Salud del municipio de Las Heras. Y destacó: “Este será un puesto sanitario fijo, como un lugar más de atención que se suma a nuestros Centros de Salud municipales, así que todas las semanas de los próximos meses va a estar presente aquí”.

Uno de los servicios más demandados son los controles ginecológicos, como los que se brindan en el móvil los martes y jueves, que cuenta con dos licenciadas en Obstetricia que no solo brinda el estudio del PAP sino que además pueden realizarse órdenes para otros controles médicos específicos.

“Estamos realizando pesquisas en mujeres para hacer control de PAP a partir de los 24 años hasta los 60 o hasta la edad que sea, para poder hacer su control anual. También se hacen pedidos de mamografía, ecografía mamaria, salud sexual y reproductiva, se entregan anticonceptivos y consejería, se hace un control general de la mujer. Esta semana es la primera y hemos tenido mucha convocatoria a pesar del frío”, detalló Magalí Fernández, una de las licenciadas en Obstetricia.

“La mujer es un pilar muy fuerte en nuestra sociedad y el cáncer de cuello de útero es una consecuencia muy grave que se puede fácilmente evitar con controles mensuales o anuales; entonces al servicio que ya prestamos con los centros de salud, creemos importante ofrecer estas pequeñas campañas u operativos para reforzar la atención de las mujeres”, remarcó la doctora Paula Robello.

Pese al frío una fila numerosa de mujeres esperaba su turno para ingresar al móvil, que se sanitiza cada vez que se finaliza con el control de las pacientes. Allí Paula Palacios, una joven vecina de Ciudad comentó sobre el servicio: “Me enteré por la página de la Municipalidad, vengo a hacerme el Papanicolaou y a ver cómo estoy ginecológicamente. En los hospitales públicos no te están atendiendo sino son urgencias, así que es fundamental que se hagan este tipo de controles”.

Del mismo modo, María Eugenia Videla expresó su satisfacción de contar con un móvil tan completo y de turnos accesibles. “En ninguna parte he encontrado un móvil como acá, hace una semana vine a preguntar y me atendieron divino. Yo tenía que seguir un tratamiento en 2019 en el hospital Central pero no pude seguir por la pandemia. Ahora tengo que hacerme un Papanicolaou, estoy re feliz que se pueda venir así con tanta tranquilidad, que te den el turno, que te traten de solucionar las cosas en el momento”, expresó la paciente respecto al Móvil Sanitario lasherino.

