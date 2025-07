Contenido digital para posicionarse en el mercado laboral

En un mundo cada vez más digital, donde la comunicación y el aprendizaje evoluciona rápidamente, Darío Pérez, referente en la edición de video con una trayectoria que abarca desde la realización de documentales hasta talleres educativos, propone un curso de Creación de Contenidos Digitales en base a su experiencia y visión sobre el futuro de la capacitación en habilidades audiovisuales.

Desde muy chico Dario se inclinó por la edición de videos y la fotografía, "Siempre he sentido pasión por contar historias a través de la imagen", confiesa. Su dedicación lo llevó a la Escuela de Cine, tiempo en el que fundó su productora, Luma Contenidos. Esta plataforma le permitió desarrollar múltiples proyectos, desde material para redes sociales hasta campañas publicitarias. "He trabajado con diversos canales, como Acequia y Canal 9, lo que me ha permitido explorar diferentes formatos y estilos", explica.

Darío no se limita a crear contenido sino además siente una profunda vocación por la enseñanza, por compartir sus conociemintos y que sean de utilidad para jóvenes emprendedores, comunciadores, comerciantes o artesanos. Su paso por talleres en secundaria y programas para niños y adolescentes en Godoy Cruz, le permitió incorporar la modalidad audiovisual en sus lecciones, "La educación es clave en el desarrollo de habilidades creativas. Al enseñar, no sólo transmito conocimientos; también inspiro a otros a explorar su creatividad", afirma.

Esta enseñanza se amplió gracias a su colaboración con la Universidad Siglo XXI y la Fundación Santísima Trinidad, donde impartió un taller de edición de video. "El desafío fue combinar todas las capacitaciones que había realizado en un solo curso, integrando todos los aspectos de la creación de contenidos", señala.

Visión de futuro

Tras fundar su productora en 2006, Dario experimentó desafíos económicos al intentar finalizar su ópera prima, "Esa experiencia me impulsó a aprender sobre marketing y redes sociales, dándome las herramientas para promocionar mi trabajo", comenta. Esto lo llevó a establecer un área dentro de su productora dedicada a la capacitación y formación, ampliando su impacto en la comunidad.

Por ellos continúa su labor como realizador y educador, convencido de que en el mundo actual, la capacidad de contar historias de manera efectiva es más valiosa que nunca, "la clave está en aprender a contar historias que conecten y resuenen con el público. Hoy más que nunca, esa habilidad es esencial".

La comunicación digital se ha vuelto fundamental, la formación en herramientas audiovisuales se convierte en una necesidad.

Herramientas para el éxito

El curso que Darío Pérez ofrece busca empoderar a emprendedores, artesanos y comerciantes, brindándoles herramientas prácticas para crear contenidos atractivos en redes sociales. "La creación de contenido digital se ha vuelto indispensable en la era actual. Las redes sociales son una plataforma vital para darse a conocer".

A través de este curso, los participantes aprenden no sólo a editar videos y fotografías, sino también a manejar herramientas digitales esenciales como Premiere, Canva y CapCut. "Nuestro objetivo es que cada asistente pueda desarrollar competencias que les permitan destacar en un entorno digital competitivo".

Introducción al curso: creación de contenidos digitales

En un entorno cada vez más digital, la forma en que enseñamos, aprendemos y compartimos conocimiento atraviesa una transformación profunda. La creación de contenidos digitales se impone como una habilidad esencial, no sólo para educadores, sino para cualquier persona que desee comunicar con impacto. Videos, infografías, presentaciones o podcasts se convierten en medios poderosos para transmitir ideas, construir identidad y conectar con otros.

El curso de capacitación apunta a democratizar estas herramientas, acercando conocimientos técnicos y creativos sin exigir experiencia previa. La propuesta busca formar creadores capaces de generar materiales claros, efectivos e inclusivos, adaptados a los desafíos del siglo XXI. Más allá del dominio técnico, se promueve la innovación, la autonomía digital y el desarrollo de contenidos que inspiren y transformen.

Formación integral en creación visual y audiovisual

El curso es una experiencia formativa completa para quienes buscan dominar la creación de contenidos digitales. A través de un recorrido que abarca diseño, fotografía, edición de imagen, edición de sonido y producción de video, los participantes aprenderán tanto los aspectos técnicos como los creativos del proceso.

La propuesta está pensada para todo tipo de público: desde quienes desean generar contenido atractivo para redes sociales sin ser diseñadores, hasta quienes simplemente quieren iniciarse en la creación de flyers y videos. El enfoque teórico-práctico garantiza que cada participante incorpore herramientas aplicables desde el primer día.

Objetivos del curso: creatividad aplicada a la comunicación digital

La propuesta formativa tiene como eje brindar herramientas prácticas y creativas para la producción de contenidos digitales de calidad. A lo largo de las 8 sesiones se busca fomentar la autonomía de los participantes en el diseño, redacción, edición y difusión de materiales audiovisuales en redes sociales y otras plataformas digitales.

Comprender los fundamentos del diseño gráfico y la comunicación visual.

Aprender el uso de herramientas como Premiere, Canva, CapCut y entornos sociales digitales.

Desarrollar habilidades para la creación de piezas gráficas, campañas digitales y videos breves con impacto.

Generar contenido con propósitos sociales, institucionales, comerciales o culturales.

Promover una comunicación clara, efectiva y con identidad local.

Durante el curso, aprenderán a utilizar herramientas digitales para elaborar contenido digital de manera efectiva. Podrán potenciar su marca, servicio o producto a través de la creación de contenido multimedia de imagen y video, especialmente diseñado para las redes sociales mas utilizadas.

Ademas, al realizar este curso, se adquieren habilidades necesarias para generar contenidos atractivos para plataformas como Facebook e Instagram y así captar la atención de la audiencia o destacarse en un entorno digital cada vez más competitivo.

Metodología de trabajo

Enfoque Practico: Se priorizara el aprendizaje practico, basado en la experiencia, con demostraciones en vivo, ejercicios practicos y actividades de aplicacion.

Aprendizaje Colaborativo: Se fomentara la colaboracién entre los participantes mediante discusiones grupales, trabajo en equipo y demostracion de experiencias.

Apoyo Individualizado: Se ofrece asesoramiento y apoyo individualizado para quienes requieran ayuda extra en la implementacion de herramientas

Estructura del dictado del curso

Sesiones Virtuales

Plataforma: Se utilizara una plataforma de videoconferencia confiable y de facil acceso para realizar sesiones virtuales, como Zoom o Google Meet.

Plataforma de trabajo: Se utilizara la plataforma Classroom para la presentacion de trabajos practicos.

Duración: Las sesiones virtuales en horario a convenir, (entre las mismas hay pausas), durante el Mes de Agosto y Septiembre 2025.

SOFTWARE: Se brindarán los programas a utilizar durante el curso.

Ficha

Inicio: Agosto/setiembre 2025

Duración: 8 clases (2 hs. cada una)

Horarios: Mañana/siesta/tarde

Modalidad: Virtual / virtual presencial

Costo: $30.000 mensuales

Certificado al finalizar el cursado

Inscripciones: Curso en Creación de Contenidos Digitales

Contacto: +54 9 2614 67-1033