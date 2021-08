Villa Mercedes: discriminaron a una nena con autismo en un cine

Camila Quinteros contó que el domingo pasado fue al cine con sus gemelas de 4 años, una de ellas tiene síndrome de espectro autista moderado, es por esto que la nena se reía de manera “efusiva o gritona".

“Conociendo a mí hija decido llevarla un ratito a la puerta de la sala, porque necesita desconectarse un ratito de cualquier situación que a ella le genere ansiedad. Cuando estamos ahí se acerca una persona de sexo femenino, personal de cines Fénix y me dice ‘si la nena sigue gritando se tienen que retirar’ a lo que le respondo: mí nena tiene autismo y ella me responde: ‘NO ME IMPORTA, SE TIENEN QUE RETIRAR IGUAL’" explica Camila en su relato.

La mamá aseguró que quedó atónita ante la situación por lo que decide buscar a su otra hija y se retira del cine.

Luego de la publicación que hizo Camila en su Facebook, dónde cuenta lo ocurrido, desde el Cine Fénix sacan una comunicación en sus redes sociales desmintiendo la situación y reservándose el derecho a realizarle acciones legales a la damnificada. Publicación que luego fue retirada por la gran cantidad de críticas que recibieron.