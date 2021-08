Dia del Abogado: Nada que celebrar

El Día del Abogado encuentra a los profesionales del Derecho sumidos en la más profunda desesperación. Luego de los varios meses de inactividad en la justicia y en los estudios jurídicos que provocó la pandemia de Covid en todo el mundo, y de una situación sanitaria compleja que todavía no se supera, el Poder Judicial de Mendoza implementa un sistema informático de mesa de entradas para ingresar causas y expedientes. Meses después desarrollan otro diferente, más complejo, que no funciona: el Iurix On Line.

A la gran cantidad de dificultades técnicas relevadas especialmente por los profesionales del Derecho que se dedican a tramitar problemáticas vinculadas al Derecho de Familia, se suma una importante paralización de las causas que no se tramitan en los juzgados desde que se implementó y ya se puso a funcionar el nuevo sistema. Llevamos varios meses de presentar notas, de pedir y aistir a reuniones, de confeccionar listados de problemas y de comunicar dificultades que no se resuelven.

Hace un año que felicitábamos a los profesionales del derecho que ejercen con honor, buena fe, veracidad y lealtad. Nos comprometíamos a sostener el trabajo que permita ejercer con responsabilidad para mejorar la justicia y ofrecer una atención óptima a los justiciables, veníamos saliendo de una compleja situación pero veíamos el futuro laboral con esperanza. A un año de ese día no tenemos nada que celebrar ni festejar.

29 de agosto de 2021.

Andrea Disparte, Martín Buscemi, Juan Pablo Campos, Elsa Fuligna