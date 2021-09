Vibrante 3 a 3 en el Parque entre Gimnasia y el puntero Almirante Brown

Antes que nada nuestro repudio y solidaridad con un periodista al que "barrabravas" de Gimnasia y Esgrima le robaron en el estadio Victor Legrotaglie, el colega Agustín Varela de "Toco y me voy" en su cuenta de twitter cuenta lo sucedido:

"Me acaban de apretar "hinchas" de Gimnasia cuándo estaba ingresando al estadio. Me pidieron "colaborar con un asadito para los pibes" sino, no entraba al estadio, ante amenazas. Acto seguido, me pidieron nuevamente plata y me sacaron $200 de la billetera" (ennuestra cuenta de twitter reprodujimos el tweet del colega)

Vamos al partido, Gimnasia al parecer se mimetiza con el rival de turno, de andar cansino cuando juega ante el colero (Nueva Chicago) o enjundioso cuando enfrente está el puntero (esta tarde Almirante Brown).

Tres veces estuvo arriba en el marcador y siempre se lo empataron, con el 3 a 2 empezaron los problemas en el banco de suplentes del local, cuestionando los fallos del árbitro Diego Ceballos, por "inclinar la cancha" en las jugadas divididas, se fue expulsado el arquero Giovini que había sido reemplazado y se encontraba con sus compañeros del banco de suplentes.

Fue 3 a 3, el rival tiene sus méritos y por eso es líder, aunque esta vez Gimnasia estuvo más cerca del triunfo que el gallardo puntero.

En la próxima fecha, Gimnasia visitará a San Martín de Tucumán, el lunes 4 de octubre, desde las 17.10 .

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 3

Sebastián Giovini; Gabriel Vallés, Diego Mondino, Franco Meritello y Lucas Carrizo; Oscar Garrido, Iván Ramírez, Franco Carrasco y Brian Andrada; Joan Juncos y Tadeo Marchiori. DT: Diego Pozo./ Cambios: Tomás Giménez por Giovini y Franco González por Carrasco, Ulises Guakinchay por Andrada y Leandro Ciccolini por Garrido, Fernando Cortés por Marchiori.

Almirante Brown: 3

Ramiro Martínez; Cristian Varela, Agustín Dattola, Alan Barrionuevo, Milton Ramos; Diego García, Leandro Guzmán, Facundo Mater y Joaquín Ibáñez; Santiago Vera y Wilson Chimelli. Director técnico: Fabián Nardozza./ Cambios: Martín del Priore por Guzmán, Álvaro López por Varela y Martín Batallini por Chimeli, Marcelo Vega por Mater y Facundo Miño por Vera.

Goles: PT: 8: Garrido (GyE), 11: Ibáñez (AB), 25: Juncos (GyE), 46' Vera (AB). / ST: 6' Juncos (GyE), 24' Ibáñez (AB)

Árbitro: Diego Ceballos/ Incidencias: Expulsado Giovini (GyE), que había sido reemplazado.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.