Ya están todos los clasificados para la segunda fase de la Liga Mendocina de Futbol

Resultados ultima fecha de la Zona A

Andes Talleres 1 (Mercado)

Algarrobal 2 (Guzmán, Gimenez)

UNCuyo 0

Fadep 4 ( Arrué, De la Rolle, Quiroga, Boer ec)



Rodeo del Medio 0

Boca Juniors de Bermejo 0

CEC 7 (Molina 3, L. Gonzalez, D. Gonzalez, Guzmán, Lucero)

Beltrán 1 (Valdez)

Huracán Las Heras 0

Atlético Argentino 1 (Gomez)

Posiciones finales dela Zona A:

Fadep 45, Argentino 44, Andes Talleres 39, C.E.C y Boca Juniors 30, UNCuyo y Rodeo del Medio 28, Godoy Cruz 23, Huracán Las Heras 19, Algarrobal 12, Beltrán.8-



Los Clasificados a la segunda fase del torneo Centenario Copa Leopoldo Jacinto Luque



Zona A: Fadep, Argentino. Andes Talleres, C.E.C. y Boca de Bermejo.

Zona B: Guaymallen, Palmira, Gimnasia y Esgrima y San Martín.

1ra fecha de la zona Campeonato:

Fadep vs San Martín/ Gutierrez vs Boca Jrs/ Andes Talleres vs Palmira/ Guaymallén vs CEC/ Argentino vs Gimnasia.

En tanto los que no clasificaron (11) jugarán un minitorneo, los dos ultimos descienden y el ganador pasa a jugar con los 5 clasificados de la zona Campeonato para el hexagonal final por el titulo campeón de la temporada 2021.

En la Primera B quedan tres fechas para el final: La antepenúltima jugarán:

Mayor Drummond vs La Gloria/ Universitario vs AMUF/ Municipal vs Cicles Lavalle/ Ferroviario vs Eva Perón/ El Porvenir vs Banfield/

Posiciones:

Cicles Lavalle 43, Leonardo Murialdo 41, El Porvenir 36, Municipal 31, Eva Perón 28, La Gloria 26, Banfield 17, AMUF 16, Mayor Drummond 12, Ferroviario 10, Universitario 8.