Se viene la Media Maratón Nocturna edición 2021

El encuentro será el próximo 30 de octubre a las 20 horas, desde el Parque Cívico de la Capital, e invita a recorrer las calles del municipio en circuitos de 10 y 21 km, por las principales plazas, parques y monumentos de la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invita a corredores y corredoras a participar del sorteo que se realizará para aquellas personas que aprovechen los últimos cupos de inscripción. Por ello, todas las personas que se inscriban antes del 20 de octubre participarán por el sorteo de:

Un pasaje para 2 personas ida y vuelta a Buenos Aires, que se podrá usar hasta el 31 de diciembre de 2021. Es intransferible.

Bicicleta otorgada por Evolution.

Monopatín otorgado por Evolution.

Zapatillas running.

2 Voucher de ropa deportiva, uno de 20 mil y otro de 10 mil pesos.

El 21 de octubre se conocerá a los ganadores de estos importantes premios que serán publicados en las redes sociales del municipio. Ingresando aquí podrás inscribirte a la Media Maratón Noctura.

Protocolos oficiales

Para poder participar manteniendo los cuidados pertinentes que implica la pandemia, la Ciudad de Mendoza ha establecido una serie de lineamientos que van de la mano con los protocolos nacional y provincial, indicando que:

No será necesario el uso de tapabocas durante la práctica de la carrera, pero sí será obligatoria la utilización de la mascarilla en todo momento, previa y posteriormente a la finalización de la maratón

Se tomará la temperatura a todos los participantes antes de la largada

La entrada en calor previa a la carrera deberá realizarse en parques o espacios abiertos a una distancia mínima de 300 metros con respecto al lugar de largada

En todo momento los corredores deberán respetar una distancia mínima de 2 metros lineales durante la entrada en calor

Se recomienda a los corredores evitar utilizar transporte público para llegar a la actividad, movilizarse a pie, en bicicleta, moto o auto

Los corredores no podrán permanecer en las zonas de largada y llegada

Los corredores deberán desconcentrarse del lugar de llegada una vez que hayan finalizado el recorrido a fin de evitar la aglomeración de los participantes

En los puestos de hidratación, cada corredor deberá tomar las botellas de agua que se encontrarán colocadas en un lugar visible y de fácil acceso. Contarán con un espacio determinado y perfectamente individualizado, posterior a cada puesto de hidratación, para arrojar basura y, quien no cumpla con esta conducta, será penalizado

Los corredores no podrán compartir elementos de hidratación.

No está permitido salivar durante el desarrollo de la carrera

En cuanto a la revisación médica de los participantes, la organización recomienda someterse a un chequeo médico previo a la carrera, a los efectos de determinar su aptitud para la realización de la misma. Es de exclusiva y excluyente responsabilidad de cada atleta la preservación de su salud antes, durante y con posterioridad a la prueba.

Durante la competencia se brindará un servicio de ambulancias para asistir a los competidores que lo necesiten y, en caso de accidente, el traslado al hospital y/o entidad privada que solicite el competidor, dentro del área. Luego de la atención primaria y su posterior traslado al centro médico, la organización no tendrá responsabilidad respecto de la atención médica posterior a la competencia.

