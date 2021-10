El Federal A en su recta final

Huracán Las Heras ganaba 2 a 0 - Nasta a los 19 y Verdugo a los 28- y asi se fueron al descanso. En el complemento Cipolletti (único escolta del líder Deportivo Madryn) se lo dio vuelta con goles de Trecco a los 3 minutos, Taborda a los 18 y Zárate a los 40 se lo dio vuelta.

Peñarol de San Juan se anotó un triunfazo al ganarle en Bahía Blanca a Olimpo 2 a 0, el otro equipo sanjuanino, Sportivo Desamparados también ganó, fue 2 a 1 a Ciudad Bolívar en Puyuta, Juventud Unida en San Luis superó 1 a 0 a Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa y Estudiantes fue derrotado por el líder, Deportivo Madryn 3 a 1.

Las posiciones faltando dos fechas encuentra a Deportivo Madryn como líder (estaría jugando finales por el primer ascenso con el ganador de la otra zona,por ahora Racing de Córdoba) con 54 puntos, los 8 clasificados hasta el momento son Cipólletti 47, Peñarol 46, Independiente de Chivilcoy y Sol de Mayo de Viedma 45, Juventud Unida de San Luis 44, Olimpo de Bahia Blanca 43 y Sportivo Desamparados 40 (por diferencia de gol con Ferro de Gral.Pico)

En la próxima fecha, la penúltima, este es el programa de los clubes cuyanos participantes.

Ciudad Bolivar - Sportivo Peñarol/ Sportivo Desamparados - Sansinena de General Cerri,/ Villa Mitre de Bahía Blanca- Juventud Unida/ Círculo Deportivo Nicanor Otamendi- Huracán Las Heras y Estudiantes de San Luis - Olimpo de Bahía Blanca.

Síntesis:

Huracán Las Heras: 2

Daniel Moyano; Fabricio Ojeda, Arón Agüero, Adolfo Tallura y Nicolás Inostroza; Agustín Verdugo, Luis Daher, Jonathan Mazzola y Javier Peñaloza; José Méndez y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./ Cambios: Gianfranco Leiva por Peñaloza, Lucas Agüero por Mazzola.

Cipolletti: 3

Facundo Crespo; Matías Carrera, Manuel Berra, Elvis Hernández, Leandro Wagner; Lucas Mellado, Brian Meza, Diego Aguirre, Fernando Pettirenoli; Nicolás Trecco y Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio./ Cambios: Boris Magnago por Carrera y Cristian Taborda por Aguirre, Lucas Calderón por Pettirenoli, Carlos Avila por Wagner. 39' Lucas Agüero por Mazzola (HLH)

Goles: PT: 19: Nasta (HLH), 27: Verdugo (HLH),/ ST 4: Trecco (C), 17: Taborda (C), 40: Zarate (C)

Árbitro: Francisco Martín Acosta, de Santiago del Estero.

Incidencias: Crespo de Cipolletti le atajó un penal a Verdugo de Huracán Las Heras.

Estadio: General San Martín.