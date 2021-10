Argentino, Talleres, San Martin y Fadep los protagonistas de la zona Campeonato de la Liga Mendocina

De los 10 participantes de la Zona Campeonato clasificarán 5 para pelear por el título de campeón de la Liga Mendocina. Se les sumará el ganador de la zona Promocional (donde los dos últimos descienden). Habrá un hexagonal final todos contra todos a una rueda. De allí saldrá el campeón de la temporada.

Pero antes habrá un premio extra, el ganador de la Zona Campeonato que se está disputando representará a Mendoza en el próximo Torneo Regional Amateur, donde ya está clasificados San Martin, Fadep y Gutierrez, tampoco Gimnasia busca ese pasaje porque ya juega en la ex B Nacional. O sea que restando estos cuatro equipos,entre Argentino, Andes Talleres, Palmira, CEC, Guaymallén y Boca Juniors estará el equipo que acompañe a Chacareros, Celestes y a los Cóndores de Torrico al próximo Regional.

Liga Mendocina 4ta fecha Zona Campeonato



Argentino 0

Andes Talleres 2 (Heresperger, Malinar)



FADEP 2 (Miranda, Juan Moyano)

Gutierrez 1 (López)



Gimnasia 1 (Isgró)

Guaymallén 4 (Villarroel, Parronchi, Pizarro, Oris)



San Martín 5 (Derimais 3, Cézar, Soria)

Boca 2 (Ortiz, Guzmán)



Palmira 0

CEC 1 (Montiveros)



Tabla de posiciones



Atletico Argentino 9, Atlético San Martín y Andes Talleres 8, Fundación Amigos 7, Deportivo Guaymallén, CEC y Gutierrez Sport Club 6, Palmira 3, Gimnasia 1, Boca de Bermejo 0



Próxima fecha



CEC vs San Martín/ Boca Jrs. vs Gimnasia/ Guaymallén vs Argentino/ Andes Talleres vs Fundación Amigos/ Gutierrez vs Palmira