Locura en cancha de Huracán Las Heras: hirieron de un balazo al entrenador de Ferro de General Pico

Según las primeras informaciones los barra bravas a quienes se les había impedido ingresar al estadio comenzaron una balacera desde fuera del estadio General San Martin, arbitros, jugadores, cuerpo técnico corrieron a los vestuarios a refugiarse, pero no tuvo la misma suerte en el entrenador de Ferro Carril Oeste de General Pico, Mauricio Romero a quien alcanzó un proyectil en su hombro derecho y debió ser llevado de urgencia a un centro asistencial, el árbitro Nahuel Viñas de inmediato decidió la suspensión del encuentro. No fue necesaria su internación en el Hospital Carrillo de Las Heras (cerca de la cancha)

Antes del partido el intendente de Las Heras Daniel Orozco con la ministra de Salud Ana María Nadal y el subecretario de Deportes Federico Chiapetta, junto al Presidente de la institución Rafael Giardini visitaron las instalaciones de la entidad, en la inmediaciones del estadio General San Martin donde se ubica el stand de vacunación.

Ganaba Huracán Las Heras 3 a 1, goles de Nasta, Verdugo y Mendez, para los pampenos Del Bianco, pero esto deja de ser anecdótico.

Fue la ultima fecha para clasificar a los equipos que lucharan por el ascenso. Deportivo Madryn y Racing de Córdoba la primera final para llegar a la Primera Nacional y otros 14 equipos (7 de cada zona) en play off por el segundo ascenso (Sol de Mayo de Viedma, Cipolletti de Rio Negro, Peñarol de San Juan, Olimpo de Bahía Blanca, Independiente de Chivilcoy, Juventud Unida de San Luis y Villa Mitre de Bahía Blanca por la zona 1 y por la 2, Gimnasia y Tiro y Central Norte, ambos de Salta, Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas, Defensores de Pronunciamiento, Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Asi le fue a los cuyanos: Peñarol de San Juan 1- Estudiantes de San Luis 0/ Juventud Unida 2- Sportivo Desamparados 0 - la derrota de los sanjuaninos ante los puntanos le impidio clasificar.

Mauricio Romero, DT de Ferro Carril Oeste de General Pico, alcanzado por un proyectil en cancha de Huracán las Heras, fue atendido en el Hospital Carrilo de Las Heras y se encuentra fuera de peligro.