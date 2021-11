Durísimas sanciones para Huracán Las Heras

El Concejo Federal dio a conocer el fallo que castiga al club Huracán las Heras por los sucesos ocurridos el domingo en el estadio General San Martin. Mauricio Romero - fuera de peligro- el técnico de Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa fue alcanzado por una bala que impactó en su brazo, a la altura de la axila.

El club lasherino fue sancionado con la pérdida de 15 puntos para el próximo torneo (donde habrá descensos) lo que complica muchísimo su permanencia en el Federal A, lo explicamos, los primeros 15 puntos que sume solo servirán para quedar en cero y recién a partir de ahí sumar.

Suspensión por un año de su estadio, no podrá ser local en el General San Martín, y los primeros seis partidos que juegue en Mendoza serán a puertas cerradas y con el ingreso solamente de las personas que establece el protocolo. También una multa de 400 entradas por partido durante cuatro fechas.

Asimismo en un comunicado oficial la entidad lasherina dijo que no está organizando ningún banderazo por los hechos acaecidos ni por la sanción impuesta recomendando a su hinchada no participar de ningún evento que no sea organizado por el club.

Este comunicado se suma a otro que reza: Nuestra intención como institución es el pedido de disculpas a todos los que ayer estuvieron presentes y les tocó vivir lamentables hechos de violencia. Hinchas, socios, dirigentes, periodistas, y principalmente al club Ferro. Es un dolor profundo todo lo sucedido.

Rafael Giardini el Presidente de Huracán Las Heras señaló. "el daño es irreparable. De este papelón es muy difícil volver, veníamos planificando el 2022. Estábamos llegando a fin de año con las cuentas al día. Ahora se derrumbó un castillo"

