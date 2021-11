Andes Talleres clasificó al Regional Amateur en los últimos minutos del partido

Liga Mendocina de fútbol - Andes Talleres el último clasificado al Regional



Zona Campeonato



Andes Talleres 2 (Baldacini, Martin)

Gutierrez 2 (Sosa, Suraci)



San Martín 0

Palmira 1 (Ponti)



FADEP 2 (Sevillano, Quintana)

Guaymallén 1 (Pizarro)

Argentino 1 (Barrionuevo)

Boca de Bermejo 0



Gimnasia 1 (Leguizamón)

CEC 1 (Montiveros)



Posiciones finales:



San Martin 18, FADEP 17, Andes Talleres y Palmira 16, Gutierrez 14 (clasificaron al hexagonal final por el título), Argentino y CEC 13, Guaymallén 10, Boca Juniors 5, Gimnasia y Esgrima 3.



Andes Talleres se suma a San Martin, FADEP y Gutierrez para jugar el Regional Amateur



Zona Permanencia



Algarrobal 0

Huracán Las Heras 0



Maipú 4 (Cachi 2, Cabral, Molina)

Luján 1 (Vargas)



Independiente 0

Rivadavia 2 (Fondere, Bonarrico)



Rodeo del Medio - Fray Luis Beltrán

juegan esta noche



Academia Chacras - Godoy Cruz

(juegan este jueves)



Posiciones parciales



Maipú, Rivadavia, Luján e Independiente 10, Academia Chacras 9, UNCuyo y Rodeo del Medio 6, Godoy Cruz y Algarrobal 5,Fray Luis Beltrán y Huracán Las Heras 2.



Próxima fecha (7ma de 11)



Centro Deportivo Rivadavia vs Rodeo del Medio/ Fray Luis Beltrán vs Deportivo Algarrobal/ Huracán Las Heras vs Deportivo Maipú/ Luján Sport Club vs Academia Chacras de Coria/ Godoy Cruz vs Universidad Nacional de Cuyo.



El ganador de la Zona Permanencia clasifica al hexagonal final por el título.

Fotos. Andres Arequipa - Prensa Andes Talleres Sport Club