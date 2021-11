Final para el sueño de ascenso leproso, perdió 1 a 0 con un penal que no fue

Almirante Brown en Isidro Casanova pasó a semifinales (habían empatado 1 a 1 en Mendoza) por un error arbitral al sancionar un penal que no existió y perjudicó a Independiente Rivadavia.

Ni en Mendoza ni en Isidro Casanovas se sacaron ventajas. Fue 1 a 1 en Mendoza y triunfo para Almirante Brown por la mínima de local, Independiente Rivadavia no fue menos en ninguno de los dos partidos, la única diferencia fue el gol de penal, que ya fue, no vale la pena seguir lamentandolo, el árbitro la cobró y a otra cosa, pero la gente que fue a verlo en el estadio de la Fragata aplaudió la garra leprosa, que se recuperó incluso de una mala racha que lo tuvo once partidos sin ganar.

El comandante Gomez, DT azul tuvo que arreglárselas con lo que quedaba sufriendo el mal de ausencias entre lesionados y suspendidos, a punto tal que hasta en el banco había jugadores "para hacer número" pero que no estaban para entrar a la cancha.

Terminó la temporada para Independiente Rivadavia, mejor de lo que empezó y por donde se encontraba en la tabla al final del torneo. Bien por los Azules, a barajar y dar de nuevo para la proxima temporada.

Sintesis:

Almirante Brown: 1

Ramiro Martínez; Rodrigo Alonso, Marcelo Vega, Milton Ramos y Alan Barrionuevo; Facundo Mater, Joaquín Ibáñez, Diego García y Cristian Varela; Martín Batallini y Santiago Vera. DT: Fabián Nardozza./ Cambios: Leandro Guzmán x Vega, Cristian Chávez x Vera, Wilson Chimelli x Batallini, Facundo Miño x Máter, Alvaro López x García.

Independiente Rivadavia 0: Cristian Aracena; Renzo Malanca, Facundo Fabello, Juan Pablo Freytes y Luciano Sánchez; Sebastián Mayorga, Sebastián Navarro y Daniel Imperiale; Matías Quiroga y Mauricio Asenjo. DT: Gabriel Gómez./ _Cambios: Daniel Imperiale x Ambrogio, Leandro Berti x Palacio, Juan Manuel Romero x Asenjo.

El gol: PT: 44: García de penal (AB)

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento