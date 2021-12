Centro Deportivo Rivadavia jugará el Hexagonal por el título. Descendió UNCuyo

Liga Mendocina de Futbol



Zona Permanencia - Penultima fecha



Godoy Cruz 0

Huracán Las Heras 2 (Nasta, Agüero)



Universidad Nacional de Cuyo 0

Fray Luis Beltrán 1 (Inostroza)



Academia Chacras de Coria 0

Centro Deportivo Rivadavia 0



Deportivo Maipú 4 (Izu, De la Reta, Coria, F. Muñoz)

Independiente Rivadavia 1 (Carta)



Deportivo Algarrobal 1 (Guzmán)

Rodeo del Medio 1 (Costella)



Tabla de Posiciones



Centro Deportivo Rivadavia 21

Lujan Sport Club 17

Deportivo Maipú 14

Academia Chacras de Coria 13

Deportivo Algarrobal 13

Rodeo del Medio 11

Huracán Las Heras 11

Fray Luis Beltrán 10

Independiente Rivadavia 10

Godoy Cruz 9

UNCuyo 6



Ultima fecha (domingo 17hs)



Rodeo del Medio vs Fray Luis Beltrán

Independiente Rivadavia vs Academia Chacras de Coria

Centro Deportivo Rivadavia vs UNCuyo

Fray Luis Beltrán vs Godoy Cruz

Huracán Las Heras vs Luján Sport Club



