El Tomba cierra el año ante Racing en Avellaneda

A pesar de no haber clasificado para jugar alguna de las Copas Conmebol para la próxima temporada, Sudamericana y Libertadores y pensando como comenzó el año es positivo el balance para Godoy Cruz. El arranque del 2021 lo ubicaba entre los peores promedios y si bien no hubo descensos este año pero sí lo habrá el siguiente, sumó puntos en el campeonato, igual está comprometido ya que ocupa el antepenúltimo lugar solo superando a Sarmiento de Junin y Patronato de Paraná, y todavía no se sabe a ciencia cierta cuantos descensos habrá,podrían ser 3 o 4 por lo que está urgido en sumar puntos en el campeonato de 1922.

En el campeonato terminó en la 14ta posición con 31 puntos fruto de 8 victorias, 7 empates y 9 derrotas, y en el puntaje promedio para el descenso tiene 1.049, Sarmiento 0,972 y Patronato 0,967, más los dos ascendidos, Tigre y el que definen Ferro Carril Oeste o Barracas Central (juegan el ascenso, con el partido de ida empatado) estos dos arrancarán con 0 de promedio.

Con Diego Flores como DT - asumió el 31 de agosto, llevó al equipo a jugar una de las semifinales de la Copa Argentina donde perdió por un penal por la mínima diferencia con Talleres de Cordoba, tratará frente a Racing seguir sumando, el técnico continuará en la próxima temporada y seguramente se buscarán refuerzos en puestos claves. Con la Academia el Tomba ha conseguido buenos resultados generalmente y espera que tambien lo logre esta tarde.

El partido contará con el arbitraje de Diego Abal y Racing tambien dio a conocer la lista de convocados y sin la certeza cuales serán los once que elegirá Fernando "Pintita" Gago una probable formación albiceleste seria: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Mauricio Martínez, Carlos Alcaraz y Enzo Copetti; Lisandro López y Tomás Chancalay.