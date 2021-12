Con sede renovada festejó el Colegio Farmacéutico de Mendoza

El Colegio Farmacéutico de Mendoza terminó el año con una gran cena la inauguración de su renovado edificio y la incorporación de tecnología de avanzada para esta misma sede, que se ubica en Godoy Cruz, a metros de la plaza municipal. La institución, que representa a los profesionales que se desempeñan en todos los ámbitos del ejercicio de la Farmacia en la provincia, tiene una trayectoria de más de 100 años.

De este acontecimiento participaron el consejo directivo y el equipo de trabajo de la institución, autoridades de gobierno, representantes de cámaras, cooperativa, droguerías y obras sociales. Fue el presidente de Cofam, Alberto Valestra, quien le dio la bienvenida al intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; a la diputada nacional Claudia Najul y a la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, ambas también farmacéuticas; y al director de OSEP, Carlos Funes, entre otras autoridades de gobierno.



En el acto y luego de cortar las cintas, anfitriones e invitados recorrieron las instalaciones y descubrieron una placa en una de las salas del segundo piso. Hubo también un número musical a cargo de la soprano Griselda López Zalba y del tenor Mariano Leotta, quienes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, para deleite de los presentes.



Luego, el presidente de Cofam, Alberto Valestra dijo unas palabras: “Todo el consejo directivo que tengo el orgullo de presidir está muy emocionado y contento de poder compartir esta noche de cambios con autoridades farmacéuticas que dignifican nuestra profesión y con invitados especiales. Quiero agradecerles a todos los colegas que estuvieron muy presentes durante la pandemia, con esfuerzo, dedicación y compromiso, siempre estuvimos a la altura de las circunstancias”.



“Estas remodelaciones no solo consisten en pintura, pisos nuevos, luces, que es lo que podemos apreciar, también hay un cambio de paradigma en el concepto de la farmacia y el farmacéutico que se ha producido recientemente, y para eso teníamos que dar un salto tecnológico, que tenía que ir acompañado de cambios estructurales y de rediseño del colegio, me refiero al dinamismo de trabajo interno”, continuó Valestra. Agradeció especialmente al arquitecto Víctor Catáneo y al ingeniero Raúl Herrera, a cargo de las remodelaciones, y “al personal del colegio, que tuvo que trabajar un año conviviendo con los constructores, dándole el mejor servicio a nuestras farmacias, tuvieron la mejor predisposición”.



Entre otras, Cofam también realizó la ampliación de la capacidad del salón “Arnoldo Repetur”, en el primer piso, que pasó de recibir 60 personas a 100, y rediseñó su museo. En tanto, en el salón del consejo directivo “Osvaldo Brennan”, en el segundo piso, la remodelación fue total. “La versión web del sistema Gestor, que estará listo en unos meses, es un gran avance tecnológico que incorporaremos”, agregó.

Además, entre los cambios más importantes efectuados fue el traslado del área de Atención a Obras Sociales al salón Nevado. Esto implica la mudanza a un espacio más confortable en el que se brindará una mejor atención a los farmacéuticos.



Por su parte el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar fue uno de los que expresó sus felicitaciones a los integrantes del colegio y agradeció el aporte que ellos hacen a la comunidad.

“Felicito a Cofam porque son pocas las instituciones que llevan 107 años en nuestra ciudad y que permanecen y perduran; y creo que allí está la clave de qué es o qué significa ser esencial y es justamente cuando algo es importante para la vida y para el desarrollo de la comunidad. Lo que hace Cofam y cada uno de los integrantes en sus farmacias se vio puesto de manifiesto en esta pandemia; se vio magnificada la acción importante que tienen para el desarrollo de la comunidad”, dijo.



En esta misma línea, la ministra nadal también se emocionó con esta remodelada sede y habló en su rol de farmacéutica: “Gracias a toda la comisión directiva y farmacéuticos presentes. Estoy muy emocionada de llegar al colegio, entrar al museo, recorrerlo con mi amiga y colega Claudia Najul. He vuelto a reencontrarme con la esencia, con el profesional que me formó, con esta carrera que abracé y que además me dio la posibilidad de estar cerca de la gente; sobre todo durante la pandemia, porque nunca bajamos los brazos. Es un orgullo ser farmacéutica”.



La conductora de la noche, Gisela Campos, presentó un video enviado por la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, María Isabel Reinoso, quien se sumó a la celebración del Cofam con un cálido saludo.

Posteriormente, el consejo directivo de la institución subió al escenario para entregar distinciones. Alberto Valestra le dio un reconocimiento a Ana María Nadal por su desempeño al frente del Ministerio de Salud de Mendoza, enalteciendo la profesión farmacéutica. La vicepresidenta del Cofam, Miriam Bucheri, le entregó otro reconocimiento a Claudia Najul por su destacado desempeño en el Congreso de la Nación. La directora de Farmacología de la provincia, Cecilia Orueta, recibió una distinción de manos de la tesorera del Cofam, Beatriz Cucchi.



El presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan, Mauricio Barceló, entregó una distinción a su par mendocino. Barceló deseó los mejores augurios a Cofam y felicitó a las autoridades de gobierno locales por el estatus sanitario de la provincia y al intendente García Zalazar por el orden y la limpieza del municipio.

Finalmente, José Alazaller, secretario general de Cofam, entregó al vicepresidente del Banco de Alimentos de Mendoza, Enrique Sanpedro, una donación de leche. Se trató de un cheque simbólico por la cantidad de 4.230 litros de leche reunidos por todos los presentes.