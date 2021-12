Fase final para la Liga Nacional de Futsal en San Juan

La jornada inició temprano, a las 12:15 de este viernes, la pelota comenzó a rodar y la gente que se acercó al estadio Rawsino, pudo observar 6 vibrantes encuentros de la definición de la Liga.

Los encargados de abrir la competencia fueron San Pedro, de Mendoza, y el conjunto Rosarino, Jockey, los cuales habían sumado 2 derrotas en sus primeras presentaciones en San Juan. En un vibrante partido, que fue de ida y vuelta, con una gran dinámica por parte de los dos conjuntos, empataron 3-3. Con este resultado, ambos equipos se ubican en el fondo del grupo C con una unidad cada uno.

En el segundo encuentro tuvo de rivales, a Barracas Central enfrentando a Náutico. Fue una contundente victoria para Barracas Central, que manejo el partido de principio a fin, mostrando su gran juego y sin sobresaltos venció por 4 a 2 al elenco Santafesino. El elenco porteño consiguió ganar los 3 partidos de la fase de grupos, culminar en la primera posición del grupo A, y se metió en las semifinales de la Liga Argentina de Futsal.

Barracas Central tendrá enfrente a San Lorenzo, buscando su lugar en la final. Será mañana sábado desde las 19.00 en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora.

En el tercer encuentro, se enfrentaban los líderes del grupo B, Banco Provincia, de la localidad de Mar Del Plata, contra ADEFU, de Tierra Del Fuego. Desde el primer minuto de juego fue un rudo y ajustado partido, en el que se disputaban un lugar en las semifinales, fue empate 1-1. Con este resultado, el conjunto de Rio Grande, a pesar de tener la misma cantidad de puntos que su rival en el día de hoy, obtuvo el pase a semifinales por tener mejor Fair Play que Banco Provincia.

Adefu enfrentara en semifinales a Boca Juniors en la jornada de mañana sábado desde las 21:00 en La Superiora, buscando estar en la gran final de la Liga Nacional de Futsal.

En el cuarto partido de este día viernes, era el turno de uno de los representantes sanjuaninos, que llegaba con dos derrotas seguidas, La Gloria, enfrentando a Camioneros, de Tierra Del Fuego. Fue victoria del elenco Sureño por 9-4, en un partido en el que La Gloria dio pelea hasta el final, pero no pudo con Camioneros. Con respecto al equipo sanjuanino, la gloria se despide con 3 derrotas de la fase final de La Liga Argentina de Futsal.

En el penúltimo duelo, el plato fuerte del día, fue el cruce entre Boca Juniors y San Lorenzo, los líderes del grupo C, que definían quien iba a ser el primero del grupo. Fue victoria para los de Boedo por 2-1, en un electrizante duelo. Con este resultado final, ambos elencos pasaron a la semifinal. San Lorenzo clasifico primero con 9 puntos, y el Xeneize clasifico por ser el mejor segundo con 6 unidades.

El “azulgrana” enfrentara en semifinales a Barracas Central, en la jornada de mañana sábado a las 19:00 en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora.

Por el lado de Boca Juniors, se cruzará en Semifinales, al elenco de Tierra Del Fuego, Adefu, desde las 21.00 en el coloso Rawsino.

Para cerrar la jornada de este viernes, el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, fue testigo del cruce entre el elenco sanjuanino, Huarpes, frente al equipo Tucumano, Argentino del Norte. El naranja sanjuanino venció por 7 a 3 al cuadro Tucumano, pero no le alcanzo para pasar a la próxima instancia. Huarpes se despide con 6 unidades, logro 2 victorias, y 1 derrota.

Tabla de posiciones:

Grupo A: Barracas 9, Huarpes 6, Náutico 3, Argentinos del Norte 0.

Grupo B: Adefu 5, Camioneros 5, Banco Provincia 5, La Gloria 0.

Grupo C: San Lorenzo 9, Boca Juniors 6, Jockey 1, San Pedro 1.

Resultados finales:

Barracas Central 4 - 2 Náutico

Jockey 3 - 3 San Pedro

Banco Provincia 1 - 1 ADEFU

La Gloria 4 - 9 Camioneros

Boca 1 - 2 San Lorenzo

Huarpes 7 – 3 Argentinos del Norte



Cronograma de este sábado 18/12:

15:00 – Argentinos Del Norte vs La Gloria

00 – Jockey vs San Pedro

00 – Barracas Central vs San Lorenzo

00 – Boca Juniors - Adefu

Prensa Secretaría de Deportes de San Juan