Las candidatas al cetro vendimial de Las Heras participaron de la primera semana de capacitaciones

La época de Vendimia se inicia mucho antes de marzo en los departamentos de la provincia, y Las Heras ya es puntera en las capacitaciones a las 12 representantes distritales que aspiran a la corona departamental 2022 y que se dirimirá en la fiesta “Racimo de Héroes”, que se desarrollará el próximo viernes 28 de enero en el Parque de la Niñez (Acceso Norte e Independencia, El Plumerillo.

La primera semana contó con tres jornadas cargadas de sorpresas para ellas

que tuvieron lugar en la sala Malvinas del edificio comunal, en un formato original para lo que vienen siendo estos encuentros de las reinas en el camino a la fiesta departamental. Las jóvenes fueron sorprendidas con talleres y charlas descontracturadas que partieron de tres enfoques: ¿quién soy?, ¿quién es el otro? y ¿cómo me relaciono con el otro? Desde allí, y con la emoción como denominador común, comenzaron a descubrir el mágico mundo de la Vendimia.

Todas las capacitaciones están encabezadas por Hugo Moreno, subdirector de Gabinete y Protocolo de la Municipalidad de Las Heras, reconocido actor, director teatral, vestuarista, escenógrafo, experimentado en fiestas vendimiales; un indiscutido referente de la cultura mendocina que hoy se pone al frente de este grupo de reinas vendimiales.

“En las capacitaciones se les ayuda a las candidatas a expresarse, que tengan herramientas para que esa comunicación con la gente sea más fluida. Se les enseña ritmo para que, si tienen que bailar en algún momento, puedan hacerlo; una coreografía, una cueca, un gato. Se les brinda conocimientos de música, de historia, de tradición. De a poquito empiezan a tener un espectro más amplio sobre nuestro departamento para que sepan y entiendan de la mejor manera por qué lo están representando”, destacó Hugo Moreno.

Hasta la fiesta departamental –titulada este año “Racimo de Héroes”- serán tres semanas de capacitaciones para las candidatas de El Resguardo, Capdeville, El Algarrobal, El Borbollón, El Pastal, El Plumerillo, El Zapallar, Ciudad de Las Heras, Cieneguita, El Challao, Panquehua y Uspallata-Alta Montaña. Y una vez que se finalice con la Vendimia local 2022, las actividades conjuntas continuarán por una original decisión que las 12 representantes tomaron. “Ellas han decidido de alguna forma ‘reinar juntas’, las 12 deciden representar al departamento, haciendo actividades conjuntas durante todo el año. Van a participar en conjunto tanto reina y virreina electa como su corte. Ellas van a decidir una actividad por mes, en cada distrito, donde van a ir todas juntas a ese distrito a hacer algún proyecto que cada una de ellas presente”, anticipó Moreno sobre la iniciativa de las reinas lasherinas.

Los encuentros también cuentan con la participación de Federico Bottaro, actor e integrante de la obra “El pueblo que hizo Patria” a cargo del Elenco de Teatro Estable Municipal; quien suma sus conocimientos en improvisación, comunicación grupal y predisposición corporal, a través de ejercicios teatrales y lúdicos. A este equipo lo integran otros colaboradores y especialistas invitados, según las temáticas que se van abordando en cada capacitación.



En el primer encuentro, las representantes trabajaron en grupos para contar sus actividades cotidianas, con el fin de desinhibirse y conocerse entre ellas. “Esta capacitación es una integración grupal con el fin de fomentar la creatividad, la desinhibición, conociéndose entre ellas y trabajando aspectos relacionados con lo que van a vivir en este período”, explicó Bottaro.

Generar el compañerismo y el trabajo grupal fue uno de los objetivos de estas tres capacitaciones iniciales que se dieron la primera semana del año. “Saber expresarse ante la gente es parte de estos encuentros, que finalizan con la expresión corporal para las situaciones escénicas que puedan presentarse”, sumó el actor.

En un segundo encuentro, las candidatas pudieron vivir la aproximación a una primera entrevista, en un set televisivo imaginario donde, de la mano del periodista mendocino Gabriel Landart y luego de una serie de preguntas de cultura general, vendimia, actualidad, historia, entre otras, les aconsejó cómo desenvolverse ante una entrevista y cómo poder mostrar mejor las riquezas del departamento lasherino.

“Me invitaron a hacer un falso interrogatorio para las candidatas a reina de la Vendimia de Las Heras, y lo más lindo es que yo venía a enseñarles un poco a ellas y el que terminó aprendiendo fui yo. Les hice preguntas de todo tipo, que tenían que ver con actualidad, cultura, política, historia, cine, sobre Mendoza particularmente y el continente, y algunas de sus respuestas fueron muy ingeniosas”, afirmó Gabriel Landart sobre la iniciativa.

Consultado sobre su opinión respecto a la elección de la reina, el periodista consideró: “Vendimia tiene mucha tradición y arraigo con Mendoza; este tema se discute mucho, algunos departamentos dicen que sí, otros que no; yo particularmente no estoy en contra y si bien muchos señalan que de esa manera se cosifica a la mujer, me parece que se cosifica más cuando no la dejás decidir. ¿Por qué tenemos que pensar que hay mujeres que no tienen el deseo de ser reina de la vendimia? Es su decisión personal, todo lo que tenga que ver con los derechos individuales, y sobre todo de la mujer en esta época, viene bien y yo lo apoyo”, señaló el comunicador.

La tercera jornada fue denominada “Magia” ya que, además de recibir una clase de automaquillaje a cargo de la maquilladora Florencia Fradusco, las candidatas tuvieron como punto central un encuentro muy especial con niños y niñas del departamento que fueron las y los encargados de maquillarlas y dejarlas listas para un evento, mientras charlaban y se conocían entre sí. De este modo, las 12 reinas distritales “no solo pudieron estar en contacto con los pequeños y pequeñas de entre 6 y 11 años, sino también -de alguna forma- sembrar una semilla para que, desde muy chiquitos, ellos también amen nuestra vendimia y nuestras tradiciones”, aportó Hugo Moreno.



Para el cierre de esa jornada, las jóvenes recibieron la visita de María Morán, ex reina de la Asociación de Sordos de Mendoza 2020-2021 y profesora de Lengua de Señas, quien con la traducción de Federico Carrascosa -intérprete de Lengua de Señas del municipio- pudieron dialogar de manera distendida, hacerle preguntas y consultarle sobre las necesidades que tiene la comunidad sorda en Mendoza. Además, María les brindó una pequeña clase de Lengua de Señas, enseñándoles el abecedario, los nombres de los departamentos y algunas palabras básicas para comunicarse. Viendo el interés de todas por aprender la lengua, desde la Municipalidad se comprometieron a que las 12 candidatas puedan acceder a un curso intensivo durante este año.

Generar el compañerismo es la base de los propósitos de estas capacitaciones, además de la formación técnica desde un lugar más humano, según explicaron desde la comuna. “Trabajamos el sentimiento de ser lasherinos y lasherinas, más allá de lo técnico, es fundamental que puedan transmitir realmente el por qué amamos tanto nuestro departamento”, afirmó el subdirector de Gabinete y Protocolo de Las Heras, Hugo Moreno.



Las participantes se mostraron muy entusiasmadas con esta metodología de integración y aprendizaje. Todas estas actividades fortalecen sus vínculos, y desde allí surge la idea de trabajar en conjunto y representar a Las Heras unidas, colaborando entre todas por los proyectos que cada una quiera llevar a su distrito.

Fotos: Gentileza Prensa de la Municipalidad de Las Heras.