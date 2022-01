Agustina Fernández campeona con el Benfica portugués

La exjugadora de Andes Talleres, Agustina Fernández de 27 años, coronó el domingo pasado una gran temporada en el torneo portugués femenino de hockey sobre patines de la Serie A1 (Primera División) logrando el campeonato nacional luego de vencer 8-5 en el clásico portugués al Sporting, en el tercer partido de los playoff disputado en Pavilhão Fidelidade.

La defensora mendocina, que se encuentra desde mediados de setiembre de 2020 en Lisboa defendiendo los colores del Benfica, viene de una familia estrechamente ligada al hockey patín, integrada por sus padres Claudio y su madre Viviana Offredi, sus hermanas Valentina y Julieta y su hermano Santiago.

Todos los hermanos, además de su padre, tíos y primos, practicaron este deporte, en su mayoría también en Talleres. Durante su paso por el club de sus amores, Andes Talleres, obtuvo cuatro títulos argentinos con la camiseta azulgrana: 2010, 2014, 2016 y 2019.

Además, cumplió uno de sus sueños, que fue jugar un Mundial con la Selección Argentina, disputado en setiembre de 2017 en Nanjing, China, donde obtuvo el subcampeonato tras caer en la final por 7-5 en suplementario ante España. Pero más allá de ese segundo puesto, Agustina tuvo una experiencia que nunca podrá olvidar: haber compartido equipo con la celeste y blanca junto a sus hermanas Valentina y Julieta.

Sobre su paso por la Selección Argentina, la jugadora expresó: “Gracias a Dios, fui a jugar el Mundial en China 2017 y tuve la suerte de compartir la camiseta celeste y blanca con mis hermanas Valentina y Julieta. Fue una experiencia increíble e inolvidable”.

Agustina comentó además: “Salimos campeonas nacionales jugando la final de los playoff con el Sporting, que acá es el clásico. Fue un campeonato largo que se dividió en dos etapas y finalizaba en una tercera que eran los playoff. A lo largo de todo el campeonato, le sacamos ocho puntos de diferencia al segundo, que justamente era el Sporting”.

“Los playoff se jugaron todos los partidos correspondientes a cuartos de final, semifinal y final al mejor de tres –agregó. En cuartos de final y semifinal ganamos los dos primeros, en tanto que en la final jugamos los tres partidos. El primero lo ganamos 5-3 de visitantes, el segundo lo jugamos en nuestra casa y perdimos por penales 2-1 (1-1) y el domingo tuvimos el definitorio y lo ganamos 8-5 en un gran encuentro. Los dos equipos estábamos un poco cansados, por lo que el juego se abrió un poco más respecto a lo que fue el sábado, con un juego cerrado, y terminamos 1-1, después fuimos a penales”.

Explicó que “fue un campeonato largo, muy difícil pero lo terminamos ganando y estamos muy contentas y felices porque trabajamos todo el año para lograr esto. Todavía nos queda este fin de semana jugar una tasa de Portugal (Copa de Portugal) y disputaremos la semifinal el sábado justamente contra el Sporting también y, si Dios quiere, ganamos, el domingo es la final y ahí dejaríamos de jugar en Portugal porque se termina el campeonato”.

Una experiencia increíble, un año largo, atípico con la pandemia

La jugadora destacó más adelante que “la verdad fue una experiencia increíble, un año largo, atípico con la pandemia de por medio. En enero tuvimos algunas jugadoras con COVID, incluida yo, y después de eso la vuelta fue un poco difícil, pero seguimos trabajando y por suerte pudimos ganar el campeonato. Durante la semana hemos seguido entrenando también porque queremos ganar este fin de semana”.

Reconoció además: “Por momentos fue difícil estar lejos de mi familia, que durante toda mi vida ha sido de apoyo incondicional, y ahora, por más que estuviera lejos, también estaban a mi lado y me ayudaron en los momentos difíciles. También mis amigos que hice en Portugal, mi equipo, todos estuvieron al lado nuestro y eso también hizo que las cosas fueran un poco más fáciles durante toda la temporada. Conocí un grupo increíble de personas. Me voy de Portugal dejando grandes amigos, personas que valen oro y eso es lo más lindo que tiene el deporte, las amistades y todo lo que te deja y que queda para toda la vida”.

Finalmente, expresó que este título “se lo dedico a toda mi familia, que siempre me apoyó para cumplir mis sueños y estuvieron a mi lado, en los buenos y malos momentos y a todo el club Benfica por todo lo que me dio esta temporada. También a los aficionados, que lamentablemente este año por la pandemia no tuvimos su presencia en los pabellones, pero siempre estuvieron junto a nosotros, nos alentaron viendo los partidos por televisión, nos enviaron mensajes, por lo que este título también es para ellos”, concluyó.

Subsecretaria de Deportes Mendoza