Más de dos mil fieles peregrinaron al Santuario de la Virgen

En el 164º aniversario de su aparición en Francia se llevó a cabo la tradicional procesión de la imagen de Lourdes, desde los Caballitos de Marly hasta la histórica capilla religiosa, donde los pañuelos blancos son el ritual de agradecimiento de los fieles a la “protectora de la salud”.

Se vivió una verdadera celebración popular emotiva, luego de un año sin procesión por pandemia de Covid, lo que significó que más de 2 mil devotos fieles, sin importarle los pronósticos de tormenta, caminaran bajo una copiosa lluvia acompañando la reconocida imagen de la virgen de Lourdes, entre rezos y ovaciones.

Con bolsas de nylon, con paraguas, tapados con mochilas, abrazados, la caminata religiosa fue una verdadera demostración de fe de miles de peregrinos de diferentes zonas de la provincia y del país, que se congregaron para rendirle homenaje a "La Patrona de los Enfermos".

“Me diagnosticaron cáncer de estómago, el lunes me operan, pero estoy tranquilo, porque siento que mi esposa desde el cielo y la virgen de Lourdes me acompañan en este desafío personal. Con mi esposa veníamos siempre al santuario de El Challao, y sé que con fe, uno se puede sanar y salir adelante”, con una tranquilidad que asombrosa y emotiva, Eduardo González, explica su motivo particular de por qué llegó bajo la lluvia a rezarle y pedirle a la “protectora de la salud”.

En el 164º aniversario de la aparición de la virgen Nuestra Señora de Lourdes en Francia, los mendocinos se rinden a sus pies no sólo para venerarla y agradecerle, sino para hacerle pedidos concretos: salud y trabajo, luego de dos años difíciles por la pandemia de Covid que resintió la salud y las fuentes de trabajo.

La Familia Salcedo son cuatro generaciones de devotos de la “Patrona de los Enfermos”, que acompañan todos los años la tradicional procesión hasta el santuario de El Challao, así lo expresa Elvira Salcedo. “Perdimos a 4 familiares con la pandemia pero recuperamos a muchos seres queridos también, venimos esta noche, primero a agradecerle y a pedirle por más fe y protección”, concluye.

O el caso de Darío Sosa que se quedó sin trabajo durante el 2020, y este año pudo conseguir un puesto en una empresa gastronómica. “No tengo más que palabras de agradecimiento para con la virgen de Lourdes, mi vieja me hizo creyente cuando era niño, pero de grande valoré lo que significa Lourdes para mí. Hoy vengo a agradecer por mi nuevo trabajo”, comenta emocionado uno de los tantos fieles de Lourdes.

Durante la misa a cargo del Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, y con la presencia del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, se escuchó un sentido mensaje enviado por el Papa Francisco a la comunidad mendocina, celebrando uno de los hitos más destacados del calendario religioso católico de Mendoza y de la región, que convoca todos los años a una multitud de cristianos.

En el mensaje enviado por el papa argentino desde el Vaticano, expresó: “El encuentro siempre es abrirse a otros, salir del aislamiento para estar junto a los demás, con los amigos, con la familia, con el Pueblo de Dios, todos juntos rezando delante de la Virgen”.

A la vez, en todo el mundo los devotos celebran recordando el milagro de fe que cuenta que ese día la Virgen María se le apareció a Santa Bernardita en Lourdes, al sur de Francia.

“Volver a la presencialidad significó para las personas valorar más la vida, a la familia y a uno mismo, por eso nos da una gran alegría, poder retomar las actividades con normalidad y poder acompañar la fe de la gente y la confianza infinita que tienen en la Virgen de Lourdes”, destacó el Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza

La Virgen de El Challao

El Día de Nuestra Señora de Lourdes, que hace referencia a las 18 apariciones de la Virgen María que Bernadette Soubirous, afirmó haber presenciado en la gruta de Massabielle, en las afueras de la población de Lourdes, Francia, en 1858.

La Virgen de Lourdes de El Challao en Mendoza, surgió en la década de 1920, debido a una devota señora que iba a rezar el rosario al cerro junto con sus hijas, la Emperatriz González de Ortiz. Un día, una de las hijas le propuso a su mamá que pusieran una imagen de Lourdes sobre esa zona del pedemonte, lugar donde luego se implantaría el primer templo y que se asemeja a la gruta de Massabielle.

