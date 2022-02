Nico Palau hace su estreno en el Top Race V6

Luego de una estupenda temporada anterior en el Top Race Series, Nicolás Palau desembarcará en el TRV6, categoría que ha mostrado una renovación muy destacada y que este fin de semana iniciará su calendario en el autódromo de Buenos Aires.

El piloto de San Martín integrará las filas del Pfening Racing y estará al mando de un Toyota Lexus, con el cual buscará buenos resultados desde el arranque mismo del año.

“Estoy muy ansioso por subirme al auto y poder demostrar todo mi potencial y el del equipo. Llego a una de las categorías más importantes del automovilismo argentino y es un orgullo y una responsabilidad enorme. Creo que competir a la par con pilotos tan destacados me hará crecer mucho. Está todo listo, solo falta salir a acelerar”, indicó Nico.

La actividad del TRV6 comprenderá un entrenamiento libre y un primer ensayo oficial para este viernes; mientras que el sábado habrá un segundo entrenamiento y luego la clasificación. A las 14.25 se largará el Sprint, a 10 vueltas.

Para el domingo está prevista la final a las 12, a 30 minutos + 1 vuelta.

Llega el gran debut de Agustín Palau en el automovilismo argentino

Con tan solo 15 años, Agustín Palau hará su estreno en el automovilismo argentino. Es que el joven piloto de San Martín debutará este fin de semana en el Top Race Series, categoría que arrancará su temporada en el autódromo de Buenos Aires.

Después de lograr muy buenos resultados en el Zonal Cuyano, Agustín se subirá al Toyota Corolla del Pfening Racing, con el cual su hermano Nicolás el año pasado fue subcampeón de la categoría.

El objetivo del menor de la dinastía Palau no es otro que sumar experiencia para lograr una rápida adaptación y de esa manera poder ser competitivo en una divisional que tiene destacados pilotos.

“Estoy muy ansioso por subirme al auto y poder demostrar todo mi potencial. Será un año de aprendizaje en el cual buscaré ser lo más competitivo posible. Obviamente no arriesgaré demasiado si no tiene sentido, pero quiere estar a la altura de los mejores. Le agradezco a mi familia, mis sponsors y todos los que me apoyan por dejarme cumplir este sueño”, manifestó Agustín.

La actividad del TR Series comprenderá un entrenamiento libre y un primer ensayo oficial para este viernes; mientras que el sábado habrá un segundo entrenamiento y luego la clasificación. A las 13.45 se largará el Sprint, a 7 vueltas.

Para el domingo está prevista la final a las 10.55, a 25 minutos + 1 vuelta.