Maipú es cosa seria, le ganó 2 a 1 a Brown en Adrogué

Triunfazo botellero. Le ganó nada menos que Brown de Adrogué, el escolta del líder Belgrano de Córdoba y lo hizo en condición de visitante lo que valoriza más los tres puntos conseguidos. Lo ganaba, se lo empataron y terminó venciendo 2 a 1.

El Cruzado inauguró el marcador en la mañana dominguera con un cabezazo de Fausto Montero, aprovechando un preciso centro de Luciano Sánchez. Ganando 1 a 0 se fueron al descanso.

El dueño de casa llegó a la igualdad con un gol de Matías Sánchez quien aprovechó un rebote del arquero maipucino tras un córner.

El gol de la victoria llegó en una contra fulminante, Castelli asistió a Del Priore y a cobrar, 2 a 1.

Sobre el final Cozzani se vistió de héroe en el arco "botellero" evitando lo que hubiera sido el empate de Brown de Adrogué.

En la próxima fecha Maipú será local de Chacarita Juniors el domingo que viene a las 14.35 partido que podrá verse por la señal satelital de TyC Sports.

Belgrano es el líder con 22 puntos, Brown de Adrogué continúa como escolta con 19; San Martín de Tucumán suma 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Maipú 15, Atlanta, Chacarita, All Boys, Deportivo Madryn y Estudiantes (BA) 14; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Agropecuario y Estudiantes (RC) 13; Gimnasia y Esgrima, Rafaela, y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Nueva Chicago, Morón e Independiente Rivadavia 11; Gimnasia (J), Almagro y Alvarado 10; Sacachispas 9; Flandria y Temperley 8; Ferro y San Telmo 7; Santamarina 6; Tristán Suárez (x) 5; Güemes y Mitre 4.

Tabla parcial, aclaramos porque aún restan jugarse los partidos de domingo y lunes, entre ellos el de San Martin de Tucumán - Independiente Rivadavia que va a las 21.10 y que podrá verse por TyC Sports.

Síntesis:

Horacio Ramírez; Mauro Bazán, Ariel Kippes, Emiliano Mayola y Luciano Balbi; Nicolás Da Campo, Matías Sánchez, Julián Giménez y Joel Martínez; Mateo Acosta y Matías Noble. DT: Pablo Vicó./ Cambios: Matías Sproat x Da Campo, Marcos Gimenez x Julián Gimenez Pitulik, Enzo Ortiz x Bazán, Elías Contreras x Martinez, Gonzalo Miceli x Noble.

Deportivo Maipú 2: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral y Guillermo Ferracuti; Santiago González, Fausto Montero, Leonel Pierce y Nicolás Del Priore; Luciano Herrera y Bruno Nasta. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Facundo Castelli x Herrera, Alvaro Veliez x Nasta.

Goles: PT: 24: Montero (DM), 17: Sánchez (BA)./ ST 35: Del Priore (DM).

Árbitro: Jorge Broggi

Estadio: Brown de Adrogué.

Fotos: gentileza Prensa Deportivo Maipú