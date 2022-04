Castro Santander: la violencia en las escuelas y en la pantalla

CuyoNoticias conversó con Alejandro Castro Santander, psicopedagogo Institucional, Licenciado en Gestión Educativa; especialista en Gestión de la Convivencia y Prevención de la Violencia en el ámbito escolar y Director General del Observatorio de la Convivencia Escolar (Universidad Católica de Cuyo).



Además de hablar de la violencia que trasciende las pantallas, el especialista se refiere también a temas como el bullyng escolar, y en el cierre las evaluaciones y las debilidades que atraviesan a toda una generación de jóvenes estudiantes, tanto a nivel primario como secundario.

"Bueno como siempre, todo lo que tiene que ver con conducta humana, o a en este caso con agresividad, violencia, tiene muchas interpretaciones, es un fenómeno complejo. Es algo muy atípico verlo en este tipo de situaciones, porque lo normal, lo común frente a millones y millones de personas que lo están viendo, es control, cierto control. Más allá de que uno esté aventurando una mirada, lo primero que podría llegar a aparecer es una situación de estrés, de elevado estrés, que justamente boicotea muchas veces esa posibilidad de control, se actúa de manera reactiva... El mismo lo dice: actué emocionalmente. Las emociones sabemos perfectamente que están en la parte más primitiva, más instintiva del ser humano y generalmente aparecen estas pocas emociones que tenemos, aparecen rápidamente y muchas veces no están acompañadas por el razonamiento, que es un poco lo que hizo posteriormente, cuando pide de alguna manera disculpas y se ubica de otra manera en la situación", explica Castro Santander.

Y agrega, "pero lo cierto es que muestra un poco todo lo que tenemos que trabajar, justamente muchas situaciones de violencia vienen por no reflexionar, no pensar, no ubicarse en el momento, no hacer actuar la prudencia", afirma el psicopedagogo.

Escuchá la nota completa a continuación