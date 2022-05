El Lobo mendocino ganó antes que cante el Gallo

De regreso al estadio Victor Legrotaglie - estaba siendo resembrado y trasladó la localía al Malvinas Argentinas- el conjunto mensana sumó tres puntos valiosísimos ante el Gallo de Morón.

El único gol del partido no anotó Lucas Ortegoza - otra vez presente en el marcador- a los 21 minutos de la primera etapa.

El triunfo jamás estuvo comprometido, es más los dirigidos por Luca Marcogiuseppe pudieron incluso aumentar la diferencia.

El Lobo con este triunfo se metió en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

Como se ha dicho, la divisional entrega dos ascensos a Primera, uno reservado para el campeón y el restante para un Reducido del que participarán 12 equipos (excluido el campeón), la tabla está asi: Belgrano 34, San Martín de Tucumán 27, Brown de Adrogué 24, Gimnasia de Mendoza y Chacarita 22, All Boys, Chaco For Ever, Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Rio Cuarto 21, Agropecuario, Madryn, Instituto y Brown de Puerto Madryn 20, hasta aquí los clasificados.

Gimnasia y Esgrima se medirá el próximo sábado 14 de mayo, a las 15, con Deportivo Madryn, como visitante.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima: 1

Sebastián Giovini; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello e Ismael Cortez; Leandro Ciccolini, Ulises Ortegoza, Matías Villarreal; Santiago Solari y Mariano Barbieri; Matías Nouet. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Oscar Garrido x Lucas Arce, Alessandro Riep x Mariano Barbieri, Ignacio Morlales x Santiago Solari, Joan Juncos x Matías Nouet, Rodrigo Cáseres x Leandro Ciccolini.

Deportivo Morón: 0

Bruno Galván; Damián Adín, Cristian Paz, Lucas Abascia y Leonel Bontempo; Alan Schönfeld, Gastón González, Santiago Úbeda, Rodrigo Sayavedra; Fernando Bersano, Mateo Levato. DT: Walter Gastón Coyette./ Cambios: Santiago Sala x Damián Adin, Alan Salvador x Rodrigo Sayavedra, Damián Akerman x Fernando Bersano.

Goles: PT: 21: Ortegoza (GyE).

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: Víctor Legrotaglie.