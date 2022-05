Sin triunfos cuyanos en la fecha entresemana del Federal A

Federal A - 8va fecha - Cuyanos

Juventud Unida 0- Liniers de Bahía Blanca 0

Peñarol 2- Argentino de Monte Maiz 2

Villa Mitre 2- Estudiantes de San Luis 0

Postergado: Huracán Las Heras - Sol de Mayo

Tabla de posiciones

Olimpo 17, Villa Mitre 16, Sol de Mayo y Camioneros 13, Ferro de General Pico 12, Cipolletti y Juventud Unida 11, Estudiantes 10, Circulo Deportivo 8, Bolivar, Sansinena y Argentino 7, Liniers, Independiente, Peñarol y Desamparados 6, Huracán Las Heras -6.

La próxima fecha

Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi vs Peñarol de San Juan/ Argentino de Monte Maiz vs Huracán Las Heras/ Camioneros vs Sportivo Desamparados/ Estudiantes de San Luis vs Cipolletti de Rio Negro.