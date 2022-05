Huracán perdió sobre la hora con Argentino de Monte Maiz

Resultados 9na fecha para los cuyanos:

Circulo Deportivo 2- Sportivo Peñarol 2

Camioneros 2- Sportivo Desamparados 0

Argentino de Monte Maiz 1- Huracán Las Heras 0

Estudiantes de San Luis 1- Cipolletti 1

Tabla de posiciones

Olimpo 20, Villa Mitre y Camioneros 16, Sol de Mayo, Estudiantes de San Luis y Ferro Carril Oeste de General Pico 13, Juventud Unida - Universitario y Cipolletti de Rio Negro 11, Argentino de Monte Maiz 10, Circulo Deportivo 9, Ciudad Bolívar 8, Liniers, Sansinena, Independiente de Chivilcoy y Peñarol 7, Desamparados 6, Huracán LH -6.

Próxima fecha (10ma)

Sportivo Desamparados vs Estudiantes de San Luis/ Ferro Carril Oeste de General Pico vs Juventud Unida - Universitario/ Huracán Las Heras vs Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi/ Sportivo Peñarol vs Liniers de Bahía Blanca.

Sintesis:

Argentino de Monte Maiz: 1

Alexis Bonet; Nicolás Monje, Iván Amaya, Facundo Rassol y Agustín Tinari; Alexis Pinardi, Gianfranco Baier, Guillermo Sánchez y Franco Olmo; Johan Laureiro y Facundo Monín. DT: Sebastián Montivero./ Cambios: Eber Soto y Fernando Núñez por Pinardi y Laureiro, Cristian González por Monín.

Huracán Las Heras: 0

Juan Cruz Cuesta; Martín Correa, Matías Contreras, Julio López y Mauro Visaguirre; Oscar Chiquichano, Luis Daher, Ignacio Sabatini y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Lucas Agüero. DT: Matías Minich./ Cambios: Julián Moyano por Contreras, Francisco Biasutti por Agüero, Alexis Ramos por Sabatini.

El Gol: ST: 45: González (A MM).

Árbitro: José Sandoval (Concordia).

Estadio: Modesto Marrone