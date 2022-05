Talleres sigue en la punta, Gutierrez no le pierde pisada

Liga Mendocina de Futbol

Fecha 10- Resultados



Argentino 1 (Emanuel Lucero)

Luján 2 (Rigazzi, Chavez)

Gimnasia 1 (Vallejos)

Algarrobal 1 (Pinilla)

Independiente Rivadavia 0

FADEP 2 (Moyano, Alí)

Gutierrez 5 (Agost 2, Lopez, Gonzalez, Zolorza)

Cicles Club Lavalle 0

Andes Talleres 2 (Martín, Agustin Sanfilippo)

Deportivo Guaymallén 0

San Martin 1 (Blanco)

Boca Juniors de Bermejo 0

Rivadavia 2 (Simionato, Córica)

Rodeo del Medio 0

CEC 4 (Diego Moyano 2, Gaspar Cuello, Murcia)

Academia Chacras de Coria 0

Palmira - Murialdo

(Suspendido 27 minutos del primer tiempo por grave lesión del jugador Diego Salinas)

Huracán - Godoy Cruz

(juegan este lunes)



Tabla de posiciones:

Andes Talleres 24, Gutiérrez 23, CEC 20, Guaymallén y Rivadavia 19, San Martin, Fadep y Rodeo del Medio 16, Academia Chacras 14, Luján 13, Gimnasia y Murialdo 12, Palmira 11, Godoy Cruz 10, Huracán 8, Maipú e Independiente y Lavalle 7, Algarrobal y Argentino 6, Boca Juniors de Bermejo 0.

Próxima fecha

Godoy Cruz vs CEC/ Academia Chacras de Coria vs Centro Deportivo Rivadavia/ Rodeo del Medio vs San Martín/ Boca vs Andes Talleres/ Guaymallén vs Gutierrez/ Lavalle vs Independiente/ FADEP vs Palmira/ Leonardo Murialdo vs Gimnasia/ Algarrobal vs Argentino/ Luján vs Maipú.



Primera B

Fray Luis Beltrán 0- Municipal Godoy Cruz 0

Ferroviario 0- Sportivo Banfield 3

Eva Perón 2- A.M.U.F. 0

River del Challao 0- Universitario 4

La Gloria 3- U.N.Cuyo 2

Tabla de posiciones

Fray Luis Beltrán y La Gloria 20, Municipal 14, U.N.Cuyo 12, Eva Perón y Banfield 10, Universitario 9, River 8, Ferroviario 4, AMUF 2.

Proxima fecha

Municipal - La Gloria/ U.N.Cuyo - River/ Universitario - Eva Perón/ A.M.U.F. - Ferroviario/ Banfield - Fray Luis Beltrán.

Apenas se disputaron 27 minutos del partido entre Atlético Palmira y Leonardo Murialdo por la fecha 10 del Torneo Apertura 2022 de Liga Mendocina de Fútbol, ya que tras la grave lesión de Diego Salinas, el partido estuvo interrumpido más 50 minutos con el jugador en el piso y a la espera de una ambulancia para que recibiera atención médica de emergencia.Para evaluar el lapso en que hubo partido, el desarrollo fue bastante parejo, muy disputado y sólo se inquietó en un par de situaciones los arcos, quizás fue Palmira el que propuso un poco más que la visita, Funes no pudo dominar el balón tras un córner de Mortes o un par de llegadas sin resolución, también de Mortes y otra de Navarro. Por el lado de la visita, fue Salinas el que propuso y manejó el balón, una llegada aislada bien resuelta por el portero Irrera.

Sobre la lesión, se produjo a los 27 minutos, luego de una jugada en que Irrera tapa, Salinas sale jugando y -al parecer- se trabó con el piso y otro jugador se topó con la pierna del volante “canario”, incluso el mismo jugador se levantó (porque la jugada siguió) y un metro después cayó al no poder hacer pie. Una jugada fortuita y desafortunada.

En los instantes posteriores, la desesperación de todos los jugadores y cuerpo técnico se apoderó de la situación, más la angustia que se vivió en el escaso público presente, hizo que todo el ambiente se contagiara de dolor.

Para colmo de males, los llamados a todos los servicios de Emergencia Pública fueron infructuosos, ya que la Localidad de Fray Luis Beltrán al parecer NO cuenta con ambulancias, ni públicas ni privadas y se tuvo que esperar 50 MINUTOS con el jugador en el piso para que llegara una unidad del Sistema Coordinado de Emergencias desde la Ciudad de Mendoza.

Para acotar, muy mala la atención de los operadores del 911, que hicieron caso omiso a los constantes llamados desde la cancha.

Leonardo Murialdo y tras 50 minutos de espera los jugadores de ambos equipos no estaban en condiciones de continuar y la posible falta de iluminación natural si continuaba el partido con más de una hora de retraso.

Texto y Fotos: Prensa Palmira