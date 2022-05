Pilotos de primer nivel en la segunda fecha del MX cuyano

Las Heras espera por una verdadera fiesta del motocross en lo que será la disputa de la segunda fecha del MX Cuyano. El Borbollón albergará esta manga del campeonato en un trazado más que de primer nivel y que tendrá como atractivo los paisajes que hacen del lugar un sitio único en el ámbito nacional. Se espera una amplia cantidad de corredores.

Luego de lo que fue el espectáculo brindado en el Rosendo Hernández de San Luis, tras el cambio pedido por San Juan en su orden en el calendario, el MX Planet será el circuito propicio para esta nueva manga de la competencia. Con varios pilotos de renombre en cada una de las divisionales que se presentarán se espera por un excelente nivel de cada uno de ellos y la pelea por terminar en lo más alto.

Precisamente, dos de los pilotos que son de lo mejor en el MX argentino, tomaron la palabra y dieron sus sensaciones acerca de lo que se viene: "Estoy feliz de que haya una fecha acá en Mendoza nuevamente y en un circuito increíble como este. Vengo entrenando firme para afrontar la fecha y con muchas ganas de que llegue el día. La próxima semana voy a probar la pista y ya dejar todo en condiciones para lo que va hacer la carrera. Voy con todo a la MX1, una categoría que está áspera de pilotos fuertes. Agradecido de la organización que le está metiendo todas las fichas a este increíble campeonato", comenzó el reconocido mendocino, Luciano Righi.

Por su parte Alejandro Telles, también piloto del MX1, hizo un análisis de cómo será esta prueba: "Nos venimos preparando muy bien. Vengo asistiendo además al Argentino lo que me está dando un buen ritmo y me hace sentir cada vez mejor. En cuanto al trazado me gusta mucho y lo que espero es poder estar cada vez más cerca de los primeros puestos. Va a ser una gran carrera ante los mejores del país", confesó el sanjuanino.

Vale recordar, que dicha jornada se llevará a cabo el fin de semana del 28 y 29 de mayo en Mendoza y la planilla superará los 200 participantes.

Se larga el Campeonato Mendocino de Motocross

En esta ocasión se disputará también el arranque del MX Motocross Mendoza, que para esta temporada tendrá cuatro fechas y lo del fin de semana contará como la puntuación para el citado certamen.