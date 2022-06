El Tomba perdió un partido clave por los promedios

El Tomba pegó primero cuando su valla se había salvado tras un cabezazo de Schor, Gonzalo Abrego en el área vio el hueco que dejaba el arquero Ledesma entre su humanidad y el primer palo y ahí entró la pelota.

Acicateado por sus hinchas el Calamar fue en busca del empate, lo consiguió sobre el final del primer tiempo mediante un penal (foul de Negri), "Lavandina" Bergessio no falló desde los 12 pasos y estampó la igualdad.

Partido clave por el promedio de los descensos, nadie regalaba nada, un punto es un punto y no quedarse con las manos vacías, por ello no hubo supremacía de uno u otro conjunto, Pero otra vez sobre el final, para colmo en el segundo tiempo hubo una falta de Pereira que en principio pareció no existir, pero Mauro Vigliano a instancias del VAR lo cobró. Mauro Zárate, que no hacia muchos minutos que estaba en la cancha se encargó de la ejecución y no falló. A Godoy Cruz le daban vuelta un partido clave y quedaba muy poco para el final. Gran decepción.

No hubo tiempo para más hasta el pitazo final. Godoy Cruz en este momento está descendiendo aunque el torneo es largo, son 27 fechas contra todos, seguramente apostará a poder sumar de a tres en la segunda fecha, donde recibirá a Racing Club, tal vez uno de los mejores equipos que se vieron en la Copa de Liga. Dificil partido, pero el Tomba está obligado a ganar, de aquí hasta que termine el campeonato, cada partido será una final y el Tomba lo sabe.

Sintesis:

Platense: 2

Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Haibrany Ruiz Díaz, Gastón Suso, Juan Infante; Iván Gómez, Carlos Villalba; Ignacio Schor, Héctor Canteros, Nicolás Delgadillo; Gonzalo Bergessio. DT: Omar De Felippe./ Cambios: Alexis Sabella por Delgadillo, Mauro Zárate y Brian Mansilla por Canteros y Bergessio, Juan Pablo Pignani x Schor, Mauro Bogado x Villalba.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Néstor Breintenbruch, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Martín Ojeda, Matías Ramírez y Tadeo Allende; Salomón Rodríguez. DT: Fabio Orsi-Sergio Gómez./ Cambios: Guillermo Pereira por Leyes, Tomás Badaloni y Valentín Burgoa por Ramírez y Negri, Leandro Soria por Breintenbruch (GC)

Goles: PT 24: Abrego (GC) y 39: Bergessio de penal (P)/ . ST: 38: Mauro Zárate de penal (P).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Ciudad de Vicente Lopez.

Fotos: Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba