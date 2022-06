Goleó Gutierrez, empató Talleres y se acerca Rivadavia

Liga Mendocina de Futbol - Fecha 16

Torneo Centenario Copa Sergio Merlos



Algarrobal 1 (Allub)

FADEP 1 (Ramírez)

Luján 4 (Valenti, Chávez, Lázaro, Aguilera)

Lavalle 2 (Arancibia, Chacón)

Maipú 2 (Ortega, Muñoz)

Guaymallén 0

Argentino 6 (Facundo Lucero 2, Emanuel Lucero, Jaime, Barrionuevo, Gonzalez)

Boca de Bermejo 1 (Castro)

Gimnasia y Esgrima 0

Rodeo del Medio 1 (Melo)

Palmira 2 (Atencio, Ponti)

Academia Chacras 0

Gutierrez 6 (Morilla 2, Avila, Costella, Gonzalez, López)

Huracán Las Heras 0

Andes Talleres 2 (Martin 2)

CEC 2 (Murcia, Gabriel Moyano)

San Martín 0

Rivadavia 1 (Simionato)

Independiente- Godoy Cruz

postergado

Tabla de posiciones

Gutierrez 39, Andes Talleres 34, Rivadavia 32, Fadep 27, Rodeo del Medio 26, Gimnasia 25, Guaymallén y San Martín 24, CEC y Palmira 22, Luján 20, Murialdo e Independiente 19, Godoy Cruz 18, Academia Chacras 17, Argentino 16, Huracán y Maipú 15, Algarrobal y Lavalle 11, Boca Juniors de Bermejo 3.



Próxima fecha

Centro Deportivo Rivadavia vs Andes Talleres/ CEC vs Gutierrez/ Huracán vs Independiente/ Godoy Cruz vs Palmira/ Academia Chacras vs Gimnasia/ Rodeo del Medio vs Argentino/ Boca vs Maipú/ Guaymallén vs Luján/ Lavalle vs Algarrobal/ Fadep vs Murialdo.



1ra B (13ra fecha)

Municipal 0- Eva Perón 0

Ferroviario 1 -River del Challao 2

Fray Luis Beltrán 2- La Gloria 1

Banfield 3- U. N. Cuyo 2

AMUF 1- Universitario 4



Tabla de posiciones

Fray Luis Beltrán 31, La Gloria 24, Eva Perón, Municipal y Banfield 20, U.N.Cuyo 18, River 17, Universitario 16, Ferroviario 6, AMUF 3.

Próxima fecha

Universitario vs Municipal/ U. N. Cuyo vs AMUF/ La Gloria vs Banfield/ River vs Fray Luis Beltrán/ Eva Perón vs Ferroviario.

Foto de portada Prensa Gutierrez Sport Club