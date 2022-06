Maximiliano Lemoli, un ejemplo de resiliencia

Cocho, como le dicen, es empleado de la Municipalidad de Godoy Cruz, reconstruyó su vida después de una pérdida familiar y actualmente compite a alto nivel.

Se levanta todos los días a las 4 de la mañana para hacer su primera sesión de entrenamiento, lleva a Merlín (5) y María Paz (8) a la escuela y vuelve corriendo (literal) para empezar su jornada laboral en la Muni de Godoy Cruz, donde está hace 13 años.

Después, corre entre 150 y 180 kilómetros, de lunes a domingo, y va al gimnasio tres veces por semana para fortalecer sus músculos y evitar lesiones.

Actualmente, se está preparando para los 30 km de la carrera New Balance, que será el domingo 3 de julio, en Buenos Aires.

Pero la vida de Maximiliano Lemoli no siempre fue así. Hace dos años Antonella, la madre de sus hijos, falleció en un accidente de tránsito y, según sus palabras, su “mundo se vino abajo”.

Con el duelo a flor de piel, la crianza de los niños pasó a depender fundamentalmente de él (con ayuda de la familia: suegra, madre, hermanos).

Desde entonces, aunque el deporte ya formaba parte de sus rutinas, se convirtió en su herramienta para construir su resiliencia.

“Unos meses después que pasó lo de Antonella tenía una carrera, los 21 km de Uspallata. No tenía alma para nada, los profes me dijeron que probara ´a ver qué pasaba´”, recordó Lemoli.

Entonces, “fui, desarmado como estaba, corrí y gané. Eso fue algo que me dijo que tenía que seguir por ahí, que ese era el camino. No sé si fue ella, pero a partir de ese momento me dediqué más y más”.

Como resultado de ese punto de inflexión, intensificó sus prácticas, ajustó la alimentación, comenzó a ir a psicólogos deportivos, a realizarse más estudios y a llevar la vida de un atleta profesional.

Con la guía siempre presente de la profesora Nené Distefani, de CAVEM, decidió que no quería correr más en pista. Su horizonte eran las maratones (42 km), un desafío más ambicioso, que requería más preparación.

Allí empezó su participación en distintas competencias y distancias.

Este año, en abril, compitió en la maratón de Mar del Plata (42 km), donde se ubicó entre los primeros 45 de más de 7 mil corredores y que le valió la invitación para la New Balance.

En mayo, en el Trail Running Mendoza Deportiva de Uspallata (30 km), a más de 2 mil metros sobre el nivel de mar, se subió al segundo escalón del podio e hizo su mejor tiempo hasta el momento: 2 horas y 57 minutos.