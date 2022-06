Policial y Regatas a un paso de la final

Círculo Policial derrotó a San Martín de Porres por 3 a 0 (25/20, 25/19 y 25/22) en el duelo de ida de las semifinales del torneo “A1” en el vóley de Mendoza. En la otra llave, Regatas superó a la Municipalidad de San Martín por 3 a 1 (25/22, 25/17, 19/25 y 25/20).

Letal como hace rato. Así de simple hizo las cosas el elenco de la calle Bolougne Sur Mer, que no le dio chances a su rival. Desde el comienzo, a pesar de cometer algunos errores en el campo contrario, el elenco comandado por Daniel Vega dominó las acciones y fue el justo vencedor de la contienda.

Porres mostró algunos destellos de buen juego. Sus artilleras estuvieron atentas en la zona de ataque, pero no alcanzó para contrarrestar lo que expuso el dueño de casa. Las concreciones no faltaron en las Azules y, aunque la visita dejó todo en la cancha, los 25 puntos en cada set no terminaron siendo un escollo para Policial.

Por su parte, en el otro duelo de la semi, Regatas se enfrentó con San Martín y libraron una batalla con muchas imprecisiones. Sin embargo, el elenco del Lago se equivocó menos y consiguió quedarse con el primer chico.

La síntesis

Círculo Policial (3): Carla Fuertes, Macarena Torres, Guadalupe Torres, Micaela Lucero, Aimé Lemes, Dolores Acosta; y Zoe Gómez. DT: Daniel Vega.

Ingresos: Esperanza Riveira, Guadalupe Arce, Constanza Robino, Martina Corvalán, Guadalupe Mendoza; y Larisa Argüello (L).

San Martín de Porres (0): Agustina Testa, Rocío Bonetto, Yanel Benavides, Gina Epifani, Antonella Morici, Antonella Enríquez; y Marianella Álvarez (L). DT: Franco Facchini.

Ingresos: Florencia Vicino, Martina Núñez, Justina Basisalup, Camila Pozo; y Angelina Dussel.

Parciales: 25/20, 25/19 y 25/22.

Jueces: Omar Sánchez - Irene Alcaíno – Miriam Millán.

Cancha: Círculo Policial.

Las imágenes del partido https://www.youtube.com/watch?v=Z-n9ek2FCFw

Las revanchas

Domingo 26/06 a las 15:30hs.-

Municipalidad de San Martín vs. Club Mendoza de Regatas

Lunes 27/06 a las 22hs.-

San Martín de Porres vs. Círculo Policial.