Empataron el puntero, su escolta y el tercero

Liga mendocina fecha 16

Centro Deportivo Rivadavia 1 (Domenech)

Andes Talleres Sport Club 1 (Martin)



CEC (Empleados de Comercio) 0

Gutierrez Sport Club 0



Academia Chacras 3 (Giordani, Ortiz, Gonzalez)

Gimnasia y Esgrima 1 (Abate en contra)



Rodeo del Medio 3 (Carmona 2,

Atlético Argentino 1 (Barboza e/c)



Boca Juniors de Bermejo 0

Deportivo Maipú 3 (Rigazzi, Soto, Gil)



Guaymallén 2

Luján 0



Cicles Club Lavalle 1 (Castro)

Deportivo Algarrobal 1 (Guevara)



FADEP Fundación Amigos 1 (Juan Moyano

Leonardo Murialdo 0



Juegan el lunes

Huracán Las Heras - Independiente Rivadavia)

Godoy Cruz - Palmira



Fecha Libre: Atlético Club San Martín.



Tabla de Posiciones



Gutierrez 40, Andes Talleres 35, Centro Deportivo Rivadavia 33, FADEP 30, Rodeo del Medio 29, Guaymallén 27, Gimnasia 25, San Martín 24, CEC 23, Palmira 22, Luján, Murialdo y Chacras 20, Independiente 19, Maipú y Godoy Cruz 18, Argentino 16, Huracán 15, Algarrobal y Lavalle 12, Boca de Bermejo 3.



Próxima fecha



Leonardo Murialdo vs Cicles Club Lavalle/ Deportivo Algarrobal vs Deportivo Guaymallén/ Luján Sport Club vs

Boca Juniors/ Deportivo Maipu vs Rodeo del Medio/ Atletico Argentino vs Academia Chacras de Coria/ Gimnasia y Esgrima vs Godoy Cruz/ Atlético Palmira vs Huracán Las Heras/ Independiente Rivadavia vs CEC/ Gutierrez Sport Club vs Centro Deportivo Rivadavia/ Andes Talleres vs Atlético San Martin.



Primera B



Resultados Fecha 14



Universitario 1- Municipal 2

U. N. Cuyo 4- A. M. U. F. 1

River 1- Fray Luis Beltrán 1

Eva Perón 3- Ferroviario 1

La Gloria - Banfield (suspendido)



Tabla de posiciones



Fray Luis Beltrán 34, La Gloria 24, Municipal y Eva Perón 23, U. N. Cuyo 21, Banfield 20, River 18, Universitario 15, Ferroviario 6, AMUF 3.



Próxima fecha



Municipal Godoy Cruz vs SOEM Ferroviario/ Fray Luis Beltrán vs Eva Perón/ Sportivo Banfield vs River del Challao/ AMUFF vs La Gloria/ Universitario vs U. N. Cuyo

Gentileza fotos: Sentimiento Cacique, Carolina Baigorria y Tomas Winterstetter.