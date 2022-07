El Campeón Gutierrez estrenó su título en el Este

Liga Mendocina de Futbol



Resultados Fecha 19



San Martìn 0

Gutierrez 2 (Gonzalez 2)

Rivadavia 6 (Simionato 2 Cortez 2, Cayla, Córica)

Independiente 1(Lòpez)

CEC 2 (Guzmàn, Trippi,

Palmira 3 (Funes, Martinez, Cuello)

Huracàn 0

Gimnasia 0

Chacras 3 (Torres, Carrique, González)

Maipù 3 (Gil, Soto, De la Reta)

Rodeo del Medio 2 (Melo, Carmona)

Lujàn 1 (Làzaro)

Boca 3 (Argumedo, Acevedo, Bordòn)

Algarrobal 3 (Guzmàn 2, Gonzàlez)

Guaymallèn 2 (Lucero, Miranda)

Murialdo 2 (Pizarro 2)

Godoy Cruz 2 (Aldunate, Lopez)

Argentino 0

Lavalle 1 (Vargas)

Fadep 1 (Pèrez)

Tabla de Posiciones:

Gutierrez (campeón) 46. Rivadavia 36, Andes Talleres 35, Palmira 34, Rodeo del Medio 32, Guaymallèn y FADEP 31, Gimnasia 29, San Martìn 27, CEC 26, Lujàn y Murialdo 23, Maipù 22, Godoy Cruz y Chacras 21, Independiente 20, Argentino 19, Huracàn 17, Algarrobal y Lavalle 13, Boca 4.



Pròxima fecha:

FADEP vs Guaymallèn/ Murialdo vs Boca/ Algarrobal vs Rodeo /Luján vs Chacras/ Maipù vs Godoy Cruz/ Argentino vs Huracàn/ Gimnasia vs CEC/ Palmira vs Rivadavia/ Independiente vs San Martin/ Gutierrez vs Andes Talleres/ l <Libre: Lavalle