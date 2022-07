Destacada actuación de Villalobos y Sabatini en Villicum

Los mendocinos Villalobos y Sabatini se destacaron en el Argentino de Velocidad. El piloto del MV Sport y el del MM hicieron una gran carrera en San Juan y consiguieron un gran resultado. También corrieron Federico Márquez, Pablo Merlo y Leandro Federico.

Se disputó una nueva fecha del Campeonato Argentino de Velocidad y Mendoza tuvo una participación destacada. Los pilotos mendocinos del MV Sport y el MM cumplieron con el objetivo de ser protagonista y volaron por el asfalto del Villicum.

La manga en San Juan puso a prueba a los que participaron en la Supersport 300. Allí, Mariano Villalobos recuperó terreno tras un fin de semana complicado y a todo trapo se metió en el puesto nueve ante más de una cuarentena de motos. Después, Federico Márquez arribó 21, P26 fue Pablo Merlo, en tanto que Leandro Federico se recuperó sobre el final y llegó 30.

Por su parte, en la Superstock 1.000, el que la rompió y se hizo de un gran tercer lugar terminó siendo Federico Sabatini. El hombre de Mendoza comenzó esquivando los obstáculos del debut y cuando se asentó en la pista pudo subirse al podio, con un gran nivel de carrera.

Del lado de Sabatini, el piloto aseguró: “Fue un gran fin de semana. Era la primera vez que me subía a una moto 1.000. Me sentí muy cómo y hasta incluso punteamos las dos carreras. En la final los frenos y la caja nos jugaron una mala pasada, pero igual contento porque nos subimos al podio. Esperaremos ansiosos por la revancha en septiembre”, dijo.

Villalobos también hizo un análisis de lo acontecido: “Arranqué en el puesto 12 y conseguí ir pasando rivales hasta llegar a estar quinto. Sabíamos que iba a ser difícil y en las rectas me sacaron una diferencia. Fue una prueba muy peleada. Cumplí con el objetivo de ser top 10”, sostuvo.

En tanto, Lea Federico se refirió a su andamiaje en San Juan: “Lamentablemente no alcanzamos a poner las ruedas para clasificar por un corte de luz. Salí a clasificar con unas gomas no permitidas y me excluyeron, por lo que arranqué la carrera desde el último lugar. Dejé todo ahí y logré un aceptable puesto 30”, comentó.

En los próximos desafíos, Mariano Villalobos estará presente en Chile. Correrá en la Supersport 600, el 13 y 14 de agosto.