Godoy Cruz le ganó a Lanús y llegó a la punta

Godoy Cruz no solo comienza a despegarse del descenso, tiene 4 equipos debajo suyo, hace 5 partidos que no pierde y esta cosecha lo ha llevado a ser uno de los cuatro punteros de la Liga Profesional junto a Newells Old Boys, Atlético Tucumán y Argentinos Juniors con 16 puntos jugadas 8 fechas. Además por el momento está ingresando a la Copa Sudamericana 2023.

Tarde de emociones en el Malvinas, presentaron credenciales desde los primeros minutos en la intención de querer ganar el partido, el pleno fue para Lanús que el amanecer del encuentro tuvo un penal a favor, el "Pepe" Sand que cumplía este domingo 42 años no falla desde los 12 pasos y el Granate comienza a ganar el partido.

Pero los antecedentes del Tomba pesan, venia de ganarle a River en el Monumental y eliminar precisamente a Lanús en Cordoba por la Copa Argentina y respondió de inmediato, tuvo clarísimas oportunidades de empatar pero el festejo se prolongó hasta los 17 minutos cuando Martin Ojeda, lejos la mejor figura de la cancha asistió al uruguayo Salomón Rodriguez para establecer la igualdad.

Ojeda está dulce, casi hizo un gol olímpico, intentó de tiro libre, tiró un caño y eso que lo mejor estaba por venir, eso sería en el segundo tiempo. Fue como en la primera etapa en el minuto 17, cuando una volea impresionante fue a morir al fondo de la red. Golazo para el 2 a 1 en la festejada victoria tombina.

Ojeda solo permanecería en Godoy Cruz hasta fin de año. Hay una oferta del Botafogo de Brasil, quien pagaría 5 millones de dólares (el Tomba tiene el 80% de su pase),

En la próxima fecha de la Liga Profesional, Godoy Cruz visitará a Huracán, en Parque Patricios el miércoles 20 de julio, desde las 21.30, con Televisación de TNT Sports y en la fecha siguiente volverá a ser visitante, con Unión en Santa Fe.

Voces tombinas:

Martin Ojeda "Es un esfuerzo muy grande de todos. Era un partido complicado, tienen jugadores con muchos movimientos. En lo personal estoy muy feliz, me emocioné cuando me ovacionaron. Si estamos en Sudamericana, vamos por la Libertadores. Si estamos punteros, hay que pelear"

Tadeo Allende "Tuve mucho desgaste, el primer tiempo fue muy intenso y en lo personal me sentí bien. Estar arriba es fruto del trabajo, hay que seguir por este camino"

Ezequiel Bullaude "Nosotros pensamos en pelear arriba, si peleamos arriba no miramos el descenso"

Los goles del partido

https://www.youtube.com/watch?v=5-Q06_FAg9Y

Síntesis:

Godoy Cruz: 2

Diego Rodríguez; Néstor Breintenbruch, Pier Barrios, Guillermo Ortiz y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Tadeo Allende y Ezequiel Bullaude; Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez./ Cambios: Nelson Acevedo por Andrada, Elías López, Valentín Burgoa y Tomás Badaloni por Breintenbruch, Allende y Salomón Rodríguez, José María Canale por Bullaude.

Lanús: 1

Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Brian Aguilar, Julián Aude y Facundo Pérez; Maximiliano González, Raúl Loaiza y Franco Ortellado; José Sand y Lucas Varaldo DT: Rodrigo Acosta./ Cambios: Iván Casal por Di Plácido, Mateo Zanabria y Franco Orozco por Aguilar y Sand, Brian Blando y Luciano Boggio por Matías Pérez y Facundo Pérez.

Goles: PT: 4: Sand de penal (L), 17:

Salomón Rodríguez (GC)./ ST 17: Ojeda (GC).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba

