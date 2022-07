La cuarta fecha del MX Cuyano será en Luján de Cuyo

El 30 y 31 de julio se pondrá en juego la cuarta fecha del MX Cuyano de Motocross, que como en cada oportunidad albergará una amplia cantidad de pilotos importantes de Mendoza como así también de todos los rincones del país. Precisamente será Luján de Cuyo el escenario de la mencionada disputa.

No falta nada y la expectativa por una nueva prueba de la competencia va en aumento. El impecable (no por eso menos difícil) circuito de “El gringo loco” exigirá a los participantes a dejar todo para quedarse con la victoria y de ese modo continuar en la lucha por el campeonato. En cuanto al resto, los que vienen luchando de más atrás, tendrán que superarse en pos de crecer en el tablero y de ese modo no perder pisada a los dueños de la historia por ahora.

En la antesala a la carrera, Matías Mirtuono, el líder de la MX2, habló de cómo arriba a este desafío: “La verdad que llego muy bien porque estoy puntero y en ese sentido anduve muy bien con respecto al resto. Venimos con muy buenas expectativas, ya que entrenamos un montón y nos sobran las ganas para mantener la punta”, indicó el cordobés.

Por su parte, Matías Urfalián, de la divisional “50 B”, comentó: “Estoy segundo en el campeonato cuyano. En estas semanas de descanso aproveché un montón para practicar y ver si puedo llegar a quedar primero en el torneo, lo que estaría muy bueno. Espero verlos a todos”, se esperanzó el mendocino.

Vale recordar, que en esta oportunidad también estará en juega la tercera fecha del MX de Mendoza. Dicho derrotero cuenta con una gran organización y las pistas son de un primerísimo nivel de competencia.