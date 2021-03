San Juan: con victorias de los equipos locales, se estrenó el nuevo piso sintético de la provincia

Comenzó en la noche de jueves, los play off cuartos de final de la LVA, Liga de Voleibol de Argentina, en el Complejo la Superiora que lució impactante en esta primera fecha y estrenando el piso sintético propiedad de la Secretaría de Deportes y que será utilizado para todas las presentaciones voleibolísticas de características nacional o internacionales, que lleguen a nuestra provincia.

El complejo la Superiora junto al estreno de la carpeta sintética, fueron destacados por la televisación en vivo de TyC Sports, que no conocían este nuevo estadio, destacando las bondades en cuanto a infraestructura, iluminación, y las características del complejo, perfectamente apto para recibir competencias internacionales con un piso flamante, acorde a la presentación general que presentó la organización de la burbuja sanjuanina.

En una jornada de estreno, el voleibol sanjuanino resultó victorioso. En el primer encuentro, UVT Vóley pudo rescatar el primer partido en un juego apasionante, levantando un 0 – 2 abajo, para terminar por imponerse 3 a 2 frente a Paracao Vóley de Entre Ríos con parciales 20-25, 18-25, 25-20, 25-21 y 15-13. Los comunitarios pudieron revertir una situación negativa en los dos primeros sets, gracias al mejoramiento de todas sus líneas, con una recomposición del bloqueo, recepción y ofensiva, encabezada por el venezolano Miguel Vásquez con 22 y el Gerónimo Elgueta con 20. Al respecto, el opuesto sanjuanino comentó: “Tuvimos un poco faltos de concentración pero lo pudimos revertir en el tercer set, por suerte. Este estadio es hermoso, yo no lo conocía y es divino, y el piso excelente, ganamos y estamos muy contentos”, sentenció una de las principales armas ofensivas del comunitario. UVT debe jugar mañana sábado 13 el segundo partido (15 hs) y en caso de repetir victoria, será semifinalista, caso contrario jugará el tercer partido el domingo.

En segundo turno Obras fue contundente con Once Unidos derrotando a los marplatenses por 3 a 0 con parciales 25-22, 25-22 y 25-19, aventajando la serie 1 a 0. El opuesto Juan Bucciarelli con 15 puntos fue el máximo anotador del sanjuanino y del partido, bien escoltado por el punta Ramiro Núñez con 12 y el central Franco Medina con 11. Los dirigidos por Santiago paredes deben jugar el sábado el segundo partido desde las 21. La victoria les da el pasaje a semifinales, mientras que una derrota estiraría la serie a un tercer y definitivo partido del domingo. Finalmente, en el último encuentro de la noche Ciudad Vóley derrotó 3 a 0 a defensores de Banfield con parciales 25-22, 25-18 y 25-18.

Destacamos que se cumplieron todos los requisitos del protocolo para la burbuja organizada por UPCN Vóley y con asistencia de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Salud Pública. NO está permitido el ingreso del público, que puede seguir todos los partidos por el streaming de TyC Sports Play. Mañana sábado 13 de marzo, se disputarán los segundos partidos de la serie, de acuerdo al siguiente cronograma:

Serie Cuartos de Final – Complejo la Superiora

Partido 1

Resultados Jueves 11 de marzo

UVT 3 - Paracao Vóley 2 - 20-25, 18-25, 25-20, 25-21 y 15-13

Obras 3 - Once Unidos 0 - 25-22, 25-22 y 25-19

Ciudad 3 - Defensores de Banfield 0 - 25-22, 25-18 y 25-18

Partido 2

Sábado 13 de marzo

15 hs – Paracao Vóley (0) vs UVT (1)

18 hs – Defensores de Banfield (0) vs Ciudad (1)

21 hs – Once Unidos (0) vs Obras (1)

Partido 3 – (Condicional)

Domingo 14 de marzo

15 hs – UVT (4º) vs Paracao Vóley (5º).

18 hs – Ciudad (3º) vs Defensores de Banfield (6º).

21 hs – Obras (2º) vs Once Unidos (7º).



Serie Semifinal– Complejo la Superiora

Partido 1

Martes 16 de Marzo

18 hs – ganador (Obras/Once Unidos) vs ganador (Ciudad/Def.Banfield)

21 hs – UPCN vs ganador (UVT/Paracao)

Partido 2

Jueves 18 de Marzo

18 hs – ganador (Ciudad/Def.Banfield) vs ganador (Obras/Once Unidos)

21 hs – ganador (UVT/Paracao) vs UPCN.

Partido 3 – (Condicional)

Martes 16 de Marzo

Horario a confirmar – ganador (Obras/Once Unidos) vs ganador (Ciudad/Def.Banfield)

Horario a confirmar – UPCN vs ganador (UVT/Paracao)

FOTOS: Prensa ACLAV