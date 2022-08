El Globito le empatò al puntero en su cancha

Los resultados de la zona de los cuyanos

Sportivo Desamparados 0 - Villa Mitre 0

Estudiantes de San Luis 1- Sansinena 0

Olimpo 1- Huracàn Las Heras 1

Independiente de Chivilcoy 3- Peñarol 1

Argentino de Monte Maiz 1- Juventud Unida 0

En Bahía Blanca Olimpo igualó en un tanto ante Huracán Las Heras, la apertura del marcador llegó a los 8 minutos del segundo tiempo para el aurinegro por intermedio de Pablo Ortega. Sin embargo, en el segundo minuto del tiempo suplementario, el delantero Tomás Silva marcó el empate para el Globito mendocino.

Sintesis:

Olimpo: 1

Guido Villar; Gustavo Mendoza, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra y Juan Perotti; Cristian Amarilla, Ezequiel Ham, Diego Ramírez y Pablo Ortega; Braian Guille y Nelson Da Silva. DT: Carlos Mayor./ Cambios: Abel Méndez por Ortega, Diego Ledesma e Ivo Di Buo por Da Silva y Ramírez, Facundo Affranchino por Amarilla.

Huracán Las Heras: 1

Ignacio Acordino; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julián Moyano, Mauro Visaguirre; Tomás Silva, Rodrigo Ramírez, Oscar Chiquichano, Ignacio Sabatini; Enzo Tejada y Francisco Biasutti. DT: Alejandro Abaurre./ Cambios: Matías Navarro y Gianfranco Leiva por Tejada y Biasutti,, Martín Ojeda por Vallés.

Goles: ST: 18: Ortega (O), 48: Silva (HLH).

Cambios. ST: 13' Matías Navarro y Gianfranco Leiva por Tejada y Biasutti (HLH), 28' Abel Méndez por Ortega (O), 33' Gabriel Ojeda por Chiquichano (HLH), 38' Diego Ledesma e Ivo Di Buo por Da Silva y Ramírez (O), 40' Martín Ojeda por Vallés (HLH), 45' Facundo Affranchino por Amarilla (O).

Estadio: Olimpo de Bahía Blanca.

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro.

Foto de portada: Emanuel Briane- La Nueva Provincia- Bahia Blanca

Posiciones:

Olimpo 47, Villa Mitre 38, Estudiantes 35, Argentino 33, Sol de Mayo 31, Juventud Unida y Sansinena 30, Independiente 27 -por diferencia de gol- hasta acà los clasificados, luego se ubican Ciudad Bolivar 27, Huracàn Las Heras, Ferro de General Pico y Cipolletti 26, Camioneros y Peñarol 23, Circulo Deportivo 21 y por el momento descienden Liniers y Desamparados con 20 puntos.

La proxima fecha:

Juventud Unida vs Circulo Deportivo/ Cipolletti vs Desamparados/ Ciudad Bolivar vs Estudiantes/ Huracàn Las Heras vs Inependiente, Peñarol vs Sol de Mayo.