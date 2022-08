Solo Juventud salvó la ropa de los cuyanos del Federal A

Sorpresiva fue la derrota de Huracán Las Heras en Mendoza (hace de local en cancha de Gutierrez) frente a Independiente de Chivilcoy por 3 a 0.

Federal A - Zona de los cuyanos

Resultados fecha 24

Huracán Las Heras 0- Independiente de Chivilcoy 3

Ciudad Bolívar 2- Estudiantes de San Luis 1

Juventud Unida 1- Circulo Deportivo 0

Cipolletti 2- Sportivo Desamparados 0

Peñarol - Sol de Mayo (postergado)

Tabla de puntuaciones

Olimpo 48, Villa Mitre 41, Estudiantes 35, Argentino 34, Juventud Unida 33, Sol de Mayo y Sansinena 31, Independiente 30 - por diferencia de gol- hasta acá los clasificados, Ciudad Bolívar 30, Cipolletti 29, Ferro Carril Oeste 27, Huracán Las Heras 26, Peñarol y Camioneros 23, Circulo Deportivo 21 y por el momento descienden de categoría Liniers y Desamparados 20.

La próxima fecha

Liniers de Bahía Blanca vs Juventud Unida de San Luis/ Argentino de Monte Maiz vs Peñarol de San Juan/ Sol de Mayo de Viedma vs Huracán Las Heras/ Estudiantes de San Luis vs Villa Mitre de Bahía Blanca.

Recordemos que los 8 primeros de cada zona clasifican a la etapa final por el único ascenso de la categoría, repasamos, a 9 fechas del final como andan las cosas en la otra zona.

Racing de Córdoba 50, Sarmiento de Resistencia 47, Central Norte de Salta 41, San Martin de Formosa 38, Douglas Haig de Pergamino y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 35, Sportivo Las Parejas 34 (hasta acá los que clasifican), Sportivo Belgrano de San Francisco 32, Crucero del Norte de Posadas 28, Juventud Antoniana de Salta 26, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 23, Boca Unidos de Corrientes 21, Atlético Paraná y Unión de Sunchales 19 y por el momento descienden Defensores de Pronunciamiento 17 y Juventud Unida de Gualeguaychu 16.