Con uno menos el Tomba empató con el Rojo

Para el hincha de Godoy Cruz quedará el recuerdo del último partido de Ezequiel Bullaude - transferido al Feyenoord de Holanda- despedido con una ovación, el jugador nacido en la cantera tombina jugará en Europa donde se le abre un promisorio futuro y para la institución una jugosa venta, fue transferido en 7.5 millones de euros más un millón en bonos y una plusvalía del 10 por ciento. De esta manera, la venta del delantero, de 21 años es el pase más caro de la institución bodeguera.

Hablemos del partido, Independiente de Avellaneda no está pasando un buen momento, pero al terminar el primer periodo se retiraba ganando 1 a 0, con gol del ex Boca Insaurralde, antes el VAR no había convalidado otro gol del Rojo.

Al Tomba parecía complicarsele todo cuando Canale vio la segunda amarilla y en consecuencia la roja debiendo enfrentar el cotejo en desventaja numérica y en el tanteador. Sin embargo un acierto de la dupla técnica fue mandar a la cancha al cordobes Tadeo Allende que en la primera pelota que tocó la mandó al fondo de las piolas 2 a 1.

De ahí en más Godoy Cruz aún con un jugador menos en cancha fue a buscar el partido, lo tuvo en algunas jugadas aunque sobre el final el Ruso Rodriguez en el arco tombino evitó ante Insaurralde lo que podía haber sido triunfo rojo.

El Tomba sigue sumando,sus rivales directos en los promedios pierden y comienza una semana tranquila hasta su próximo compromiso que será de visitante ante Newells Old Boys el próximo sábado a las 15.30 en Rosario.

Voces tombinas:

Ezequiel Bullaude "Godoy Cruz ha sido todo para mí, me permitió hacer lo que más me gusta. Tengo palabras de agradecimiento para la gente, ellos son los que alientan, los que hacen la fiesta y los que estuvieron en las malas"

Franco Negri "Tenemos que seguir sumando y defendiendo la localia. Nos quedamos con la entrega del equipo, teníamos el que responderle a la gente y su apoyo es fundamental"

Diego Rodríguez "Queríamos ganar, pero el empate nos queda bien. Para nosotros que se vaya Eze Bullaude es un golpe sobre todo por la persona, pero este paso es muy importante en su carrera. Tenemos recambio suficiente"

Las imágenes del partido

https://www.youtube.com/watch?v=K15G1Z7gfZs

Sintesis:

Godoy Cruz: 1

Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale y Franco Negri; Martín Ojeda, Juan Andrada, Gonzalo Abrego y Valentín Burgoa; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez./ Cambios: Tadeo Allende por Burgoa, Enzo Larrosa por Salomón Rodríguez y Tomás Castro Ponce por Bullaude, Nelson Acevedo por Andrada y Juan Pintado por Ojeda.

Independiente: 1

Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Lucas González y Alan Soñora; Leandro Fernández, Leandro Benegas y Damián Batallini. DT: Julio César Falcioni./ Cambios: Gabriel Hachen por Romero, Tomás Pozzo por L. Fernández .

El gol: PT: 41: Insaurralde (I)/ ST: 10:. Allende (GC)

Árbitro: Nazareno Arasa./ Expulsado Canale (GC)

Estadio: Malvinas Argentinas